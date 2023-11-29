Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» и «Зенит», четвертьфинал Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Фернандес, Бальбуэна, Паршивлюк, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Бителло, Карраскаль, Тюкавин, Нгамале.

Главный тренер: Марцел Личка

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Круговой, Эракович, Алип, Клаудиньо, Мостовой, Барриос, Изидор, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Зенит»