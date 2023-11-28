Гави успешно перенес операцию: названы сроки его восстановления

«Барселона» сообщила, что полузащитника Гави прооперировали в связи с разрывом крестов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. За ним наблюдал клубный врач Жоан Карлес Монлау.

По информации журналиста AS Хави Мигеля, на восстановление испанцу потребуется от 8 до 9 месяцев.

Гави травмировался в матче сборных Испании и Грузии (3:1).

У него диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.

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