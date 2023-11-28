«Байер» попросит у «Баварии» 120-130 миллионов евро за трансфер 20-летнего хавбека

20-летний полузащитник Флориан Вирц склоняется к переходу из «Байера» в «Баварию». Если мюнхенский клуб захочет осуществить трансфер, леверкузенцы попросят за хавбека 120-130 миллионов евро.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, переезд за границу не является приоритетным вариантом для Вирца.

«Бавария» хочет попытаться подписать игрока, если будет такая возможность. Это также зависит от будущего Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы.

В нынешнем сезоне Вирц провел за «Байер» 17 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.

На его счету 14 матчей за сборную Германии.

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