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  • Орлов: «Вы думаете, кто-то Слуцкого позовет теперь тренировать? Я не уверен»

Орлов: «Вы думаете, кто-то Слуцкого позовет теперь тренировать? Я не уверен»

28 ноября 2023, 08:13
6

Известный комментатор Геннадий Орлов призвал российских тренеров думать о том, что они говорят на камеру.

«Локомотив» упустил победу над «Крыльями». Сложно комментировать фразу Михаила Галактионова во флеш-интервью. Конечно, это его не красит. Подвергся эмоциям, сорвался, потерялся, поплыл. Это молодость, отсутствие опыта. Что ж, пожелаем ему психологической устойчивости.

Тренеру надо думать о своей репутации, о своем авторитете. На тебя же все смотрят, а ты такое в камеру говоришь... Ну что это такое? Надо же все просчитывать. Теперь Галактионова обязательно накажут. Важно, чтобы он сделал правильные выводы. Иначе...

Вы же видите, что порой на телевидении сейчас говорит Слуцкий, какие обороты речи использует... Вы думаете, кто-то его позовет теперь тренировать? Я не уверен. Жаль. Тренерские навыки у него остались, но его поведение... Сам себе, получается, вредит.

Тренер прежде всего должен доказывать свою состоятельность делами. Возьмите Ташуева. Его убрали из «Ахмата», но он не скандалил, не давал громких интервью. Взялся за работу в «Факеле» и как преобразил команду! Ташуев показал: он профессионал!

А как у него сейчас заиграл Марков? Бьется, выгрызает мячи, забивает! Проводит лучший сезон в карьере. Настоящий таранный форвард. Нужно отметить и Рахмова, который пусть и не сразу, но наладил игру «Рубина».

А чего ждать от Галактионова? Он молодой тренер, неопытный. Ему еще надо набить шишки. При этом надо думать и о том, что ты говоришь на камеру», – сказал Орлов.

  • Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов нецензурно высказывался после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3). Самарцы сравняли счет в компенсированное время ко второму тайму, реализовав пенальти.
  • Леонид Слуцкий ведет YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
  • Последним клубом, в котором он работал был «Рубин». Бывший главный тренер сборной России покинул его в ноябре 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Факел Слуцкий Леонид Рахимов Рашид Галактионов Михаил Ташуев Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1701150328
. Бывший главный тренер сборной России...«Ну, так нельзя, ###»
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baggio80
1701170032
А вы думаете что он сам будет еще работать тренером за чем когда можно языком чесать и даже больше зарабатывать
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bashnat013
1701170135
Если есть люди с мозгами то конечно позовут
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Сергей Местный
1701190339
Вот кого забыли спросить . По-хорошему , тебя старого "непрядвзятого" маразматика вообще до комментаторской будки допускать нельзя было
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ZeBolotny
1701191231
Слуцкий будет почетный президент Медиа Лиги!
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