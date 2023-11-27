Слуцкий рассказал историю о Дзагоеве и фунтах стерлингов

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в очередном выпуске «Ну, так нельзя, ###» рассказал историю о бывшем хавбеке армейцев и национальной команды Алане Дзагоеве. Наставник ведет шоу вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Слуцкий: «Расскажу новую историю про Дзагу. Дзага, извини, но уже по ***. Значит, звонит мне, говорит: «Викторыч, у вас есть связи в Англии?» Я говорю: «Какого рода?» Потому что у него может быть диапазон широчайший. Он говорит: «Ну, мне нужно деньги как-то поменять». Я говорю: «Какие деньги? На что ты хочешь поменять?» А он говорит: «У меня есть фунты стерлингов, я хочу их поменять». Я говорю: «***… На что ты хочешь их поменять? На доллары, на евро?» А он говорит: «Фунты стерлингов на фунты стерлингов». Я говорю: «В смысле?!» А он: «Ну, у них же королева умерла. У них на всех деньгах королева, а сейчас же король».

Дзюба: «Реально? Я даже не буду смеяться»

Слуцкий: «Дзага, если ты хочешь короля на фунтах стерлингов увидеть, обращайся!»

Дзюба: «Да, ко мне обращайся, я тебе поменяю их».

Дзагоев недавно объявил о завершении карьеры.

Его последним клубом была греческая «Ламия».

Последним местом работы Слуцкого в футболе был «Рубин», из которого он ушел в ноябре прошлого года.

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