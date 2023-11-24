Балашов рассказал, как в «Динамо» шутили над предполагаемой гомосексуальностью Джуджака

Бывший начальник команды «Динамо» Дмитрий Балашов вспомнил время выступления за команду Балажа Джуджака.

– Александр Кокорин откровенничал в интервью: «Венгра Джуджака в «Динамо» подозревали в нетрадиционной ориентации, и мы подарили ему огромный фаллос».

– Ага, на шкафчик в раздевалке прилепили. Балажа на эту тему ребята постоянно подкалывали. Во-первых, одевался броско, даже мажористо. Во-вторых, прическа своеобразная. В-третьих, ноги брил.

– Станком? Прямо в раздевалке?

– Нет. В салоне делал эпиляцию.

– На подколы обижался?

– По крайней мере виду не подавал. Ржал наравне со всеми.

Джуджак играл за «Динамо» в 2012-2015 годах (89 матчей в РПЛ, 13 голов).

В 2011 году Балаж выступал за «Анжи».

С 2020 года футболист выступает на родине за «Дебрецен».

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