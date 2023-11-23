«Это будет очень хороший матч»: агент Селюк посоветовал соперника для сборной России

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сборной России стоит сыграть с Буркина-Фасо.

Сейчас идут переговоры о встрече этих национальных команд в марте 2024 года.

«Это будет очень хороший матч. Буркина-Фасо – сильная сборная, они регулярно доходят до полуфинала Кубка Африки, там собраны игроки хорошего уровня.

РФС стоит организовать такой матч. Я думаю, всем интересно играть против сильных сборных. Это соперник схожий по уровню с Камеруном», – сказал Селюк.