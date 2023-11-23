«Это будет очень хороший матч»: агент Селюк посоветовал соперника для сборной России

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сборной России стоит сыграть с Буркина-Фасо.
Сейчас идут переговоры о встрече этих национальных команд в марте 2024 года.
«Это будет очень хороший матч. Буркина-Фасо – сильная сборная, они регулярно доходят до полуфинала Кубка Африки, там собраны игроки хорошего уровня.
РФС стоит организовать такой матч. Я думаю, всем интересно играть против сильных сборных. Это соперник схожий по уровню с Камеруном», – сказал Селюк.
- В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
- Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
- Буркина-Фасо – 56-я сборная мира согласно рейтингу ФИФА.
Источник: «РБ Спорт»