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    • «Это будет очень хороший матч»: агент Селюк посоветовал соперника для сборной России

    «Это будет очень хороший матч»: агент Селюк посоветовал соперника для сборной России

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сборной России стоит сыграть с Буркина-Фасо.

    Сейчас идут переговоры о встрече этих национальных команд в марте 2024 года.

    «Это будет очень хороший матч. Буркина-Фасо – сильная сборная, они регулярно доходят до полуфинала Кубка Африки, там собраны игроки хорошего уровня.

    РФС стоит организовать такой матч. Я думаю, всем интересно играть против сильных сборных. Это соперник схожий по уровню с Камеруном», – сказал Селюк.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
    • Буркина-Фасо – 56-я сборная мира согласно рейтингу ФИФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.11.2023 22:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36681

      VVM1964 26 минут назад

      Неее, ну такой соперник нашим не по силам !!! ))) Буркина-Фасо нам не одолеть, а если они уже поднялись до уровня Камеруна, то как бы не насовали нам, как мы кубинцам !!! )))

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