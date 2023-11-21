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    • Стал известен вероятный соперник сборной России в марте – он занимает 56-е место в рейтинге ФИФА

    Стал известен вероятный соперник сборной России в марте – он занимает 56-е место в рейтинге ФИФА

    Появилась информация, с кем может сыграть сборная России в марте 2024 года.

    О переговорах по поводу организации товарищеского матча заявил глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

    «На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года.

    Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», – сказал Траоре.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
    • Буркина-Фасо – 56-я сборная мира согласно рейтингу ФИФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      googlechromovvkontakte 55 минут назад

      Очередной товарищеский матч.Подготовка к ЧМ 2046 проходит ускоренными темпами.)))

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      Рейтинг: +36648

      VVM1964 2 часа назад

      Ну это вам не Куба - это уже будет серьезно и за результат придется сильно постараться, нас ждет БИТВА !!! )))

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