Стал известен вероятный соперник сборной России в марте – он занимает 56-е место в рейтинге ФИФА

Появилась информация, с кем может сыграть сборная России в марте 2024 года.

О переговорах по поводу организации товарищеского матча заявил глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года.

Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», – сказал Траоре.

В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).

Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

Буркина-Фасо – 56-я сборная мира согласно рейтингу ФИФА.

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