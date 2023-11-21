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  • Стал известен вероятный соперник сборной России в марте – он занимает 56-е место в рейтинге ФИФА

Стал известен вероятный соперник сборной России в марте – он занимает 56-е место в рейтинге ФИФА

21 ноября 2023, 16:54
6

Появилась информация, с кем может сыграть сборная России в марте 2024 года.

О переговорах по поводу организации товарищеского матча заявил глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года.

Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», – сказал Траоре.

  • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
  • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
  • Буркина-Фасо – 56-я сборная мира согласно рейтингу ФИФА.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия
Комментарии (6)
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VVM1964
1700575534
Ну это вам не Куба - это уже будет серьезно и за результат придется сильно постараться, нас ждет БИТВА !!! )))
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rash1959
1700585294
Вчера я предположил, что следующим будет чунга-чанга. Совсем немного промахнулся.
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1700605103
Ну и название)
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Max-Mir-google
1700664827
Сыграли бы лучше со сборной Берега Слоновой кости.
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Volf1973
1700740160
Это просто супер новость...я ржу не могу... Предлагаю сборную Ватикана...
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