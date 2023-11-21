Стал известен вероятный соперник сборной России в марте – он занимает 56-е место в рейтинге ФИФА

Появилась информация, с кем может сыграть сборная России в марте 2024 года.

О переговорах по поводу организации товарищеского матча заявил глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года.

Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», – сказал Траоре.