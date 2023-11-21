Стал известен вероятный соперник сборной России в марте – он занимает 56-е место в рейтинге ФИФА

Очередной товарищеский матч.Подготовка к ЧМ 2046 проходит ускоренными темпами.)))
Появилась информация, с кем может сыграть сборная России в марте 2024 года.
О переговорах по поводу организации товарищеского матча заявил глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.
«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года.
Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», – сказал Траоре.
- В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
- Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
- Буркина-Фасо – 56-я сборная мира согласно рейтингу ФИФА.