Гави не будут вызывать в сборную Испании до 2025 года

Полузащитник «Барселоны» Гави не поможет сборной Испании не только на Евро-2024 и Олимпиаде.
19-летнего футболиста не будут вызывать в национальную команду до марта 2025 года, когда в Европе стартует квалификация ЧМ-2026.
Таким образом, хавбек пропустит ряд товарищеских матчей и следующий розыгрыш Лиги наций.
- Гави травмировался в матче сборных Испании и Грузии (3:1).
- У него диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.
- Игрок перенесет операцию и пропустит от 7 до 9 месяцев.
Источник: AS