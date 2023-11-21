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    Гави не будут вызывать в сборную Испании до 2025 года

    Полузащитник «Барселоны» Гави не поможет сборной Испании не только на Евро-2024 и Олимпиаде.

    19-летнего футболиста не будут вызывать в национальную команду до марта 2025 года, когда в Европе стартует квалификация ЧМ-2026.

    Таким образом, хавбек пропустит ряд товарищеских матчей и следующий розыгрыш Лиги наций.

    • Гави травмировался в матче сборных Испании и Грузии (3:1).
    • У него диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.
    • Игрок перенесет операцию и пропустит от 7 до 9 месяцев.

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    Источник: AS

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    21.11.2023 22:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5489

      Ziklop 2 часа назад

      крест на карьере, не сможет восстановится.

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