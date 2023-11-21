Гави не будут вызывать в сборную Испании до 2025 года

Полузащитник «Барселоны» Гави не поможет сборной Испании не только на Евро-2024 и Олимпиаде.

19-летнего футболиста не будут вызывать в национальную команду до марта 2025 года, когда в Европе стартует квалификация ЧМ-2026.

Таким образом, хавбек пропустит ряд товарищеских матчей и следующий розыгрыш Лиги наций.