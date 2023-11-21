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    Федотов отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о решении Алана Дзагоева закончить профессиональную карьеру.

    «Алан служил верой и правдой ЦСКА. Он настоящая легенда клуба и всего российского футбола. Считаю, что он может собой гордиться. У него получилась хорошая карьера.

    Попробовал в Греции, но немного не получилось. Тут ничего страшного нет. Считаю, что Алан заслужил прощальный матч за ЦСКА. Дзагоев столько отдал клубу сил и всего себя, что он обязательно заслуживает прощания с клубом.

    Если он захочет работать, и его пригласят в клуб, у него есть все, чтобы быть отличным сотрудником ЦСКА», – заявил Федотов.

    • 33-летний Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».

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    Источник: Sport24

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    21.11.2023 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +229

      WILDLING_HRUNDEL 4 часа назад

      А зачем в Рубин уходил

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