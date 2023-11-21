Федотов отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о решении Алана Дзагоева закончить профессиональную карьеру.
«Алан служил верой и правдой ЦСКА. Он настоящая легенда клуба и всего российского футбола. Считаю, что он может собой гордиться. У него получилась хорошая карьера.
Попробовал в Греции, но немного не получилось. Тут ничего страшного нет. Считаю, что Алан заслужил прощальный матч за ЦСКА. Дзагоев столько отдал клубу сил и всего себя, что он обязательно заслуживает прощания с клубом.
Если он захочет работать, и его пригласят в клуб, у него есть все, чтобы быть отличным сотрудником ЦСКА», – заявил Федотов.
- 33-летний Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».
Источник: Sport24