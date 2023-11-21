Федотов отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о решении Алана Дзагоева закончить профессиональную карьеру.

«Алан служил верой и правдой ЦСКА. Он настоящая легенда клуба и всего российского футбола. Считаю, что он может собой гордиться. У него получилась хорошая карьера.

Попробовал в Греции, но немного не получилось. Тут ничего страшного нет. Считаю, что Алан заслужил прощальный матч за ЦСКА. Дзагоев столько отдал клубу сил и всего себя, что он обязательно заслуживает прощания с клубом.

Если он захочет работать, и его пригласят в клуб, у него есть все, чтобы быть отличным сотрудником ЦСКА», – заявил Федотов.