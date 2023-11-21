ЦСКА отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

ЦСКА поблагодарил Алана Дзагоева, закончившего профессиональную карьеру в 33 года.
«Алан провел за наш клуб 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, признавался лучшим молодым игроком Премьер-лиги в 2008 году, девять раз попадал в список 33-х лучших игроков сезона.
Спасибо за 14 лет в красно-синей футболке!» – говорится в публикации столичного клуба.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- После ухода из московского клуба он поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».
Источник: телеграм-канал ЦСКА