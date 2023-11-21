Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    ЦСКА отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

    ЦСКА поблагодарил Алана Дзагоева, закончившего профессиональную карьеру в 33 года.

    «Алан провел за наш клуб 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, признавался лучшим молодым игроком Премьер-лиги в 2008 году, девять раз попадал в список 33-х лучших игроков сезона.

    Спасибо за 14 лет в красно-синей футболке!» – говорится в публикации столичного клуба.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • После ухода из московского клуба он поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».

    Новости по теме
    Федотов отреагировал на завершение карьеры Дзагоева
    Реакция Гончаренко на желание Дзагоева стать тренером 1
    Жирков отреагировал на завершение карьеры Дзагоева 1
    Источник: телеграм-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+