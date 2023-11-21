ЦСКА отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

ЦСКА поблагодарил Алана Дзагоева, закончившего профессиональную карьеру в 33 года.

«Алан провел за наш клуб 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, признавался лучшим молодым игроком Премьер-лиги в 2008 году, девять раз попадал в список 33-х лучших игроков сезона.

Спасибо за 14 лет в красно-синей футболке!» – говорится в публикации столичного клуба.