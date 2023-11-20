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    Дюков сообщил, когда будет обсуждаться переход РФС в Азию

    Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о контактах с УЕФА и ФИФА.

    «УЕФА и ФИФА следят за нашими матчами. Чтобы сыграть матч, мы отправляем запрос в эти органы. Продолжим проводить игры в регионах, но нужно играть и в Москве.

    Статус сборной по возвращению к официальным матчам? Переговоры с УЕФА продолжаются. У нас есть опция, которую мы обсудим в первой половине декабря на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию. УЕФА знает нашу позицию», – сказал Дюков.

    • Сегодня Россия разгромила Кубу – 8:0.
    • Сборная с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.

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    Источник: ТАСС

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    20.11.2023 23:24
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