Дюков сообщил, когда будет обсуждаться переход РФС в Азию

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о контактах с УЕФА и ФИФА.

«УЕФА и ФИФА следят за нашими матчами. Чтобы сыграть матч, мы отправляем запрос в эти органы. Продолжим проводить игры в регионах, но нужно играть и в Москве.

Статус сборной по возвращению к официальным матчам? Переговоры с УЕФА продолжаются. У нас есть опция, которую мы обсудим в первой половине декабря на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию. УЕФА знает нашу позицию», – сказал Дюков.