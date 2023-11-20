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    Мостовой отреагировал на результат матча Россия – Куба

    Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Кубы.

    • Россияне выиграли со счетом 8:0.
    • Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

    «Разгромная победа прогнозировалась, но я думал, что будет 5:0. О силе соперника говорить я даже не хочу, потому что мне стало неинтересно смотреть матч после счета 3:0.

    Впрочем, для многих ребят эта игра запомнится, ведь счет получился очень крупным, а для некоторых футболистов забитые мячи стали дебютными в составе сборной.

    Радует, что сыграли в Волгограде, поскольку после ЧМ-18 осталось много качественных стадионов, которые ждут матчей сборной России», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2023 22:52
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