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    • Карпин ответил, что ему больше всего понравилось в матче Россия – Куба

    Карпин ответил, что ему больше всего понравилось в матче Россия – Куба

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о положительных и отрицательных моментах по итогам матча с Кубой.

    • Россияне выиграли со счетом 8:0.
    • Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

    «Понятно, что недоволен. За последние восемь минут первого тайма Куба сделала больше передач, чем за все 37 минут. Отговорки можно найти всегда. Во втором тайме были моменты. Когда счет был 6:0, уже перестали делать то, что должны были делать. Это не повлияло на результат, но сам факт…

    Больше всего понравилось даже не взаимодействие, – понятно, что соперник позволял больше, чем положено. Понравилось в обоих таймах, что отрабатывали, после потерь сразу вступали в отбор и прессинг.

    Сказать что я доволен, – нет (нельзя). Выиграли и выиграли. Больше понравился не счет, а отношение ребят. О чем договаривались и тренировали, многие вещи я увидел на поле», – заявил Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2023 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10469

      САДЫЧОК 7 часов назад

      кубинцы привезли весьма сомнительный состав. В заявку на игру попали семь футболистов, для которых матч с россиянами должен был стать дебютным в сборной. Кроме того, 10 игроков провели за команду не более 6 матчей!

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