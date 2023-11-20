Карпин ответил, что ему больше всего понравилось в матче Россия – Куба

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о положительных и отрицательных моментах по итогам матча с Кубой.

Россияне выиграли со счетом 8:0.

Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

«Понятно, что недоволен. За последние восемь минут первого тайма Куба сделала больше передач, чем за все 37 минут. Отговорки можно найти всегда. Во втором тайме были моменты. Когда счет был 6:0, уже перестали делать то, что должны были делать. Это не повлияло на результат, но сам факт…

Больше всего понравилось даже не взаимодействие, – понятно, что соперник позволял больше, чем положено. Понравилось в обоих таймах, что отрабатывали, после потерь сразу вступали в отбор и прессинг.

Сказать что я доволен, – нет (нельзя). Выиграли и выиграли. Больше понравился не счет, а отношение ребят. О чем договаривались и тренировали, многие вещи я увидел на поле», – заявил Карпин.