Защитник «Зенита» допустил смену игровой позиции

Ещё Ренана к Круговому добавить, пусть бегают в атаке, вместо Клаудиньо!
Игрок «Зенита» Данил Круговой не исключил, что перестанет выступать на левом фланге обороны.
«В последней игре Богданович [Сергей Семак] выпустил меня правым атакующим полузащитником. Думаю, могу играть не только слева в обороне, но и справа и в защите, и в атаке.
Тренер всегда говорил, что нужно попробовать. На «Краснодар» вышел в такой роли – думаю, все получили пищу для размышлений. Возможно, моя позиция в «Зените» немного изменится.
Да и мне самому интересно. Особенно если в такой конфигурации буду играть чаще. Шансов сыграть справа в атаке точно больше, чем в обороне», – сказал Круговой.
- В этом сезоне защитник провел за «Зенит» 14 матчей и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость Кругового – 2,5 миллиона евро.