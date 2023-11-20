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    Защитник «Зенита» допустил смену игровой позиции

    Игрок «Зенита» Данил Круговой не исключил, что перестанет выступать на левом фланге обороны.

    «В последней игре Богданович [Сергей Семак] выпустил меня правым атакующим полузащитником. Думаю, могу играть не только слева в обороне, но и справа и в защите, и в атаке.

    Тренер всегда говорил, что нужно попробовать. На «Краснодар» вышел в такой роли – думаю, все получили пищу для размышлений. Возможно, моя позиция в «Зените» немного изменится.

    Да и мне самому интересно. Особенно если в такой конфигурации буду играть чаще. Шансов сыграть справа в атаке точно больше, чем в обороне», – сказал Круговой.

    • В этом сезоне защитник провел за «Зенит» 14 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость Кругового – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.11.2023 19:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +334

      Боров мясной 9 часов назад

      Ещё Ренана к Круговому добавить, пусть бегают в атаке, вместо Клаудиньо!

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