Защитник «Зенита» допустил смену игровой позиции

Игрок «Зенита» Данил Круговой не исключил, что перестанет выступать на левом фланге обороны.

«В последней игре Богданович [Сергей Семак] выпустил меня правым атакующим полузащитником. Думаю, могу играть не только слева в обороне, но и справа и в защите, и в атаке.

Тренер всегда говорил, что нужно попробовать. На «Краснодар» вышел в такой роли – думаю, все получили пищу для размышлений. Возможно, моя позиция в «Зените» немного изменится.

Да и мне самому интересно. Особенно если в такой конфигурации буду играть чаще. Шансов сыграть справа в атаке точно больше, чем в обороне», – сказал Круговой.