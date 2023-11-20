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  • 17-летний дебютант сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду

17-летний дебютант сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду

20 ноября 2023, 13:48
1

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, права на которого выкупил «Реал», рассказал, чья игра ему больше нравится – Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

«Месси – великий игрок, но я в большей степени фанат Роналду», – признался 17-летний форвард.

  • В ноябре Эндрика впервые вызвали в сборную Бразилии.
  • Он сыграл за национальную команду в 17 лет и 118 дней.
  • Только трое бразильцев, включая Пеле, дебютировали за сборную в более юном возрасте, чем он.
  • В ночь на среду Бразилия встретится с Аргентиной в отборе ЧМ-2026.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Goal
Саудовская Аравия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бразилия Реал Палмейрас Месси Лионель Роналду Криштиану Эндрик
Комментарии (1)
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bulls27
1700566542
Месси неприкосновеннн!!! Дают ему оценку не видя его игры . Я видел все !!!
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