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    • 17-летний дебютант сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду

    17-летний дебютант сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду

    Нападающий «Палмейраса» Эндрик, права на которого выкупил «Реал», рассказал, чья игра ему больше нравится – Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

    «Месси – великий игрок, но я в большей степени фанат Роналду», – признался 17-летний форвард.

    • В ноябре Эндрика впервые вызвали в сборную Бразилии.
    • Он сыграл за национальную команду в 17 лет и 118 дней.
    • Только трое бразильцев, включая Пеле, дебютировали за сборную в более юном возрасте, чем он.
    • В ночь на среду Бразилия встретится с Аргентиной в отборе ЧМ-2026.

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    Источник: Goal

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