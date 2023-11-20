17-летний дебютант сборной Бразилии Эндрик сделал выбор между Месси и Роналду

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, права на которого выкупил «Реал», рассказал, чья игра ему больше нравится – Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

«Месси – великий игрок, но я в большей степени фанат Роналду», – признался 17-летний форвард.

В ноябре Эндрика впервые вызвали в сборную Бразилии.

Он сыграл за национальную команду в 17 лет и 118 дней.

Только трое бразильцев, включая Пеле, дебютировали за сборную в более юном возрасте, чем он.

В ночь на среду Бразилия встретится с Аргентиной в отборе ЧМ-2026.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?