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  • 18-летний игрок «Динамо» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

18-летний игрок «Динамо» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

19 ноября 2023, 11:24
16

Защитник «Динамо» Иван Лепский дал понять, что никогда не перейдет в «Спартак».

Футболисту 18 лет. Он дебютировал за «Динамо» в нынешнем сезоне.

– Есть для тебя принципиальная команда, куда бы точно не перешел?

– 100% – это «Спартак». Никогда бы в жизни не перешел. Понятно, почему – когда еще был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В чем это выражалось? Так скажем, в громких словах. В моем гардеробе даже нет красного цвета!

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Лепский Иван
Комментарии (16)
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timon2401
1700384405
а говорят что спартачи эт сектанты))) тут совсем всё тяжко
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slavа0508
1700385553
Много уже таких было ...а сейчас когда европа практически закрыта . так ещё больше будет таких балаболов ...
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Icemennn
1700386207
Мы прям все расстроились!!! Как жить теперь? Очень нужен ты там, выскочка малолетняя!!!
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Цугундeр
1700388078
Очередная целка лепит херь согласно фамилии.) Как раз Зобнина и заменит. Про- ди- намит всех и в ромбик будет целовать , того , кто только подвернётся в красном.
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Snek
1700388738
Медина тоже не перешёл. А Фернандес всегда за ЦСКА играет. З.Ы. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
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ivany4
1700393365
Так и не понял, кого из тебя готовили - футболиста или балабола?!)) Ты бы вначале посмотрел кто тобой интересуется, сколько на трансфермаркете за тебя дают, и кому ты нужен, а потом рассуждал - куда тебе переходить, а куда еще и не позовут.
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"supermax"
1700393709
никогда такого не было и вот опять
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ScarlettOgusania
1700393714
что это за чмур такой нашёлся в днищенской дворне, которому не предлагали ничего даже на "дне")) в Спартак тебя не позовут, не ссы, щенок, твоё место у задротов в медиалиге!
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"supermax"
1700394452
предложить бы ему после этих слов жирный контракт по приколу...чтоб либо слюной изошел, либо от слов отказался.....жаль так не делается
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шахта Заполярная
1700394632
Как теперь пережить эти горестные минуты для Спартака.
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