18-летний игрок «Динамо» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Защитник «Динамо» Иван Лепский дал понять, что никогда не перейдет в «Спартак».

Футболисту 18 лет. Он дебютировал за «Динамо» в нынешнем сезоне.

– Есть для тебя принципиальная команда, куда бы точно не перешел?

– 100% – это «Спартак». Никогда бы в жизни не перешел. Понятно, почему – когда еще был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В чем это выражалось? Так скажем, в громких словах. В моем гардеробе даже нет красного цвета!