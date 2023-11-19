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    • 18-летний игрок «Динамо» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

    18-летний игрок «Динамо» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

    Защитник «Динамо» Иван Лепский дал понять, что никогда не перейдет в «Спартак».

    Футболисту 18 лет. Он дебютировал за «Динамо» в нынешнем сезоне.

    – Есть для тебя принципиальная команда, куда бы точно не перешел?

    – 100% – это «Спартак». Никогда бы в жизни не перешел. Понятно, почему – когда еще был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В чем это выражалось? Так скажем, в громких словах. В моем гардеробе даже нет красного цвета!

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:24
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17526

      Алексей З 2 часа назад

      Ну что сейчас обсуждать 18 летнего мальчика , у которого вся жизнь впереди.

      0
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      Рейтинг: +4800

      шахта Заполярная 3 часа назад

      Как теперь пережить эти горестные минуты для Спартака.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11791

      "supermax" 4 часа назад

      предложить бы ему после этих слов жирный контракт по приколу...чтоб либо слюной изошел, либо от слов отказался.....жаль так не делается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3115

      ScarlettOgusania 4 часа назад

      что это за чмур такой нашёлся в днищенской дворне, которому не предлагали ничего даже на "дне")) в Спартак тебя не позовут, не ссы, щенок, твоё место у задротов в медиалиге!

      2
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      Рейтинг: +11791

      "supermax" 4 часа назад

      никогда такого не было и вот опять

      3
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      Рейтинг: +12210

      ivany4 4 часа назад

      Так и не понял, кого из тебя готовили - футболиста или балабола?!))
      Ты бы вначале посмотрел кто тобой интересуется, сколько на трансфермаркете за тебя дают, и кому ты нужен, а потом рассуждал - куда тебе переходить, а куда еще и не позовут.

      4
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      Рейтинг: +3840

      CSKA57 4 часа назад

      Молодо-зелено! Никогда не надо зарекаться!

      1
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      Рейтинг: +344

      =Cпapтак= 4 часа назад

      вопрос в другом а нужен ли ты спартаку

      4
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      Рейтинг: +468

      Александр.Т. 5 часов назад

      надо играть хорошо чтобы Спартак обратил внимание,в Зенит то бесполезно там одни иностранцы.а так смысла переходит не куда и нету ))

      1
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      Рейтинг: +4797

      Snek 5 часов назад

      Медина тоже не перешёл. А Фернандес всегда за ЦСКА играет.
      З.Ы. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

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