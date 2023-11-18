Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Петржела двумя словами охарактеризовал сборную Кубы перед матчем с Россией

    Петржела двумя словами охарактеризовал сборную Кубы перед матчем с Россией

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

    «Я понятия не имею, в какой футбол играет Куба. Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная – футбольный карлик.

    Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране», – заявил Петржела.

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
    • Игру обслужит белорусский судья.

    Новости по теме
    Петржела прокомментировал отставку Кержакова из сербского «Спартака» 5
    Экс-тренер «Зенита» назвал случайным чемпионство «Спартака» в 2017 году 27
    Петржела ответил, сделал бы Семак «Спартак» чемпионом 33
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 1 час назад

      Да ты тоже карлик, а смотри какой душистый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1671

      k611 1 час назад

      Спросить больше некого что ли. Надоел этот персонаж.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      The only one 3 часа назад

      ну да, ну да

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+