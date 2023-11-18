Петржела двумя словами охарактеризовал сборную Кубы перед матчем с Россией

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кубы.
«Я понятия не имею, в какой футбол играет Куба. Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная – футбольный карлик.
Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране», – заявил Петржела.
- Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
- Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
- Игру обслужит белорусский судья.
Источник: «РБ Спорт»