Петржела двумя словами охарактеризовал сборную Кубы перед матчем с Россией

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

«Я понятия не имею, в какой футбол играет Куба. Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная – футбольный карлик.

Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране», – заявил Петржела.