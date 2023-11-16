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  • Павлюченко сказал, что надо сделать со сборной России, если она не победит Кубу

Павлюченко сказал, что надо сделать со сборной России, если она не победит Кубу

16 ноября 2023, 17:55
11

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко предложил больше никогда не собирать национальную команду в случае, если она не победит в товарищеском матче с Кубой.

«Если мы не обыграем Кубу, то надо нашу сборную разогнать и больше никогда не собирать. Надо же себя как-то уважать. Мы обязаны обыграть эту сборную. Если не обыграем, тогда придется опять возвращаться нам: Аршавину, Павлюченко, Саенко, Семаку, Зырянову», – сказал Павлюченко.

  • Россия и Куба сыграют 20 ноября в Волгограде.
  • Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, Куба – 169-е.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Куба Россия Павлюченко Роман
Комментарии (11)
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zoroastorov
1700147480
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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alex1951
1700147492
У него ,чо,мания величия? Чувачок ,видать,не может понять ,что это никакая не официальная игра - где ,кровь из носу ,но их трахнуть просто-напростаки надо.. Угомонись....Сегодняшняя сборная - это сборная без мотивации,так ....вроде есть ,а вроде и нету....Горлопаны.
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vmonomah17
1700147962
Лучше бы Ромка рассказал, как в его годы сборная РФ всей командой стояла в обороне в матче с Андоррой в 2007.
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Эном айс
1700150347
Оп , давай, давай.)) В 52-м расформировали , а сейчас что тут думать-то. Матч -то прямо за Карибы.. Что касается вас ,то тут одного Саенко достаточно. От его вида любые чемпионы разбегутся.
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VVM1964
1700151137
Буду болеть за Кубу !!! - может и правда разгонят )))
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k611
1700151387
Если не выиграет, то не кого это не удивит. Это ж наша сборная...
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guron88
1700153967
Нет, ну зачем так шуметь? Неужели кто-то всерьёз думает, что Кубу не обыграть? На Кубе, никогда футбола не было. Ни серьёзного, ни даже любительского. Как команда - это практически полный НОЛЬ! Уж один голик, по крайней мере, как нибудь заковыряем!
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BRO_football
1700161882
Если Карпин не перестанет проводить свои безумные эксперименты с составом, то Кубе мы проиграем.
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