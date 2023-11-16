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    • Павлюченко сказал, что надо сделать со сборной России, если она не победит Кубу

    Павлюченко сказал, что надо сделать со сборной России, если она не победит Кубу

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко предложил больше никогда не собирать национальную команду в случае, если она не победит в товарищеском матче с Кубой.

    «Если мы не обыграем Кубу, то надо нашу сборную разогнать и больше никогда не собирать. Надо же себя как-то уважать. Мы обязаны обыграть эту сборную. Если не обыграем, тогда придется опять возвращаться нам: Аршавину, Павлюченко, Саенко, Семаку, Зырянову», – сказал Павлюченко.

    • Россия и Куба сыграют 20 ноября в Волгограде.
    • Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, Куба – 169-е.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2023 17:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12656

      BRO_football 7 часов назад

      Если Карпин не перестанет проводить свои безумные эксперименты с составом, то Кубе мы проиграем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +419

      guron88 9 часов назад

      Нет, ну зачем так шуметь? Неужели кто-то всерьёз думает, что Кубу не обыграть? На Кубе, никогда футбола не было. Ни серьёзного, ни даже любительского. Как команда - это практически полный НОЛЬ! Уж один голик, по крайней мере, как нибудь заковыряем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      k611 10 часов назад

      Если не выиграет, то не кого это не удивит. Это ж наша сборная...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 10 часов назад

      Буду болеть за Кубу !!! - может и правда разгонят )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11874

      alex1951 > VVM1964 6 часов назад

      Так и хочется добавить - И тогда станем Чемпионами Карибов по тов.играм....
      А ведь давным-давно сб.СССР так иназывали))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > alex1951 6 часов назад

      Не помню такого ... - видимо возрастом не вышел )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 > VVM1964 6 часов назад

      Поверь на слово,но так было ....но ты уже родился и жил)))
      Такую статистику может и не ведут,но ежель копнуть...
      но дело не в этом..так к слову...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6338

      Эном айс 10 часов назад

      Оп , давай, давай.))
      В 52-м расформировали , а сейчас что тут думать-то. Матч -то прямо за Карибы..
      Что касается вас ,то тут одного Саенко достаточно.
      От его вида любые чемпионы разбегутся.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Эном айс 9 часов назад

      Да вы что, не может быть, только при ИВ Сталине , всё в стране поднялось и заколосилось. Ну цдка расформировал , ну ведь это любя , всё для людей .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 11 часов назад

      Матч товарищеский и все может быть, остров свободы, а всободу нельзя победить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1764

      vmonomah17 11 часов назад

      Лучше бы Ромка рассказал, как в его годы сборная РФ всей командой стояла в обороне в матче с Андоррой в 2007.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 11 часов назад

      У него ,чо,мания величия?
      Чувачок ,видать,не может понять ,что это никакая не официальная игра - где ,кровь из носу ,но их трахнуть просто-напростаки надо..
      Угомонись....Сегодняшняя сборная - это сборная без мотивации,так ....вроде есть ,а вроде и нету....Горлопаны.

      4
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      Рейтинг: +10

      zoroastorov 11 часов назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 часов назад

      Широкова Ромку возьмём для разборок)

      3
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