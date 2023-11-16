Павлюченко сказал, что надо сделать со сборной России, если она не победит Кубу

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко предложил больше никогда не собирать национальную команду в случае, если она не победит в товарищеском матче с Кубой.
«Если мы не обыграем Кубу, то надо нашу сборную разогнать и больше никогда не собирать. Надо же себя как-то уважать. Мы обязаны обыграть эту сборную. Если не обыграем, тогда придется опять возвращаться нам: Аршавину, Павлюченко, Саенко, Семаку, Зырянову», – сказал Павлюченко.
- Россия и Куба сыграют 20 ноября в Волгограде.
- Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, Куба – 169-е.
Источник: «Спорт-Экспресс»