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    • Реакция капитана «Ростова» на фразу Карпина про футболистов-девочек

    Реакция капитана «Ростова» на фразу Карпина про футболистов-девочек

    Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, задели ли его слова Валерия Карпина после поражения от «Спартака» (1:2).

    Главный тренер ростовчан заявил: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле».

    – На флеше после игры со «Спартаком» вы высказались довольно жестко, Карпин в перерыве сравнил команду с девочками. Что случилось в этом матче?

    – Он сказал это после игры, не в перерыве. Воспринял нормально. Высказывания у него бывают жесткие, но плюс-минус все по делу.

    – Были ли фразы жестче?

    – Да. В этом сезоне – когда мы «Сочи» скрутились, «Крыльям» крупно проиграли. Этот период был самый тяжелый, сколько мы работаем с ним.

    • «Ростов» с 17 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ.
    • Команда дважды пропустила от «Спартака» за первые 15 минут.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.11.2023 13:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6020

      neim 10 часов назад

      Сказал бы прямо, что импотентами обозвал ))).

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      Рейтинг: +372

      Strig 15 часов назад

      Ну.да... выигрывают мальчики, а тренируют девочек

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