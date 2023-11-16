Реакция капитана «Ростова» на фразу Карпина про футболистов-девочек

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, задели ли его слова Валерия Карпина после поражения от «Спартака» (1:2).

Главный тренер ростовчан заявил: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле».

– На флеше после игры со «Спартаком» вы высказались довольно жестко, Карпин в перерыве сравнил команду с девочками. Что случилось в этом матче?

– Он сказал это после игры, не в перерыве. Воспринял нормально. Высказывания у него бывают жесткие, но плюс-минус все по делу.

– Были ли фразы жестче?

– Да. В этом сезоне – когда мы «Сочи» скрутились, «Крыльям» крупно проиграли. Этот период был самый тяжелый, сколько мы работаем с ним.

«Ростов» с 17 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ.

Команда дважды пропустила от «Спартака» за первые 15 минут.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?