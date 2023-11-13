Стали известны слова Карпина игрокам в перерыве матча со «Спартаком» – он употребил слово «девочки»

А смысл бегать? Ростов, как перевалочная база тасуют состав, так что люди не успевают сыграться и наладить взаимопонимание на поле))) И у Карпуши есть такой бзик, чуть что игрока сразу выставляет на продажу из команды. То есть игроки должны его бояться... а за страх еще никто хорошо не делал свою работу
Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, что происходило в перерыве матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
«Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч: всe было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из‑за этого. Настрой был.
Валерий Георгиевич Карпин сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», – сказал Миронов.
- «Ростов» проиграл 1-й тайм со счетом 0:2.
- Команда осталась в таблице 11-й.
- Карпин ранее тренировал «Спартак».
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?