Стали известны слова Карпина игрокам в перерыве матча со «Спартаком» – он употребил слово «девочки»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, что происходило в перерыве матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч: всe было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из‑за этого. Настрой был.

Валерий Георгиевич Карпин сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», – сказал Миронов.

«Ростов» проиграл 1-й тайм со счетом 0:2.

Команда осталась в таблице 11-й.

Карпин ранее тренировал «Спартак».

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