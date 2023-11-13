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    • Стали известны слова Карпина игрокам в перерыве матча со «Спартаком» – он употребил слово «девочки»

    Стали известны слова Карпина игрокам в перерыве матча со «Спартаком» – он употребил слово «девочки»

    Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал, что происходило в перерыве матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    «Поговорили с командой на тему того, что плохо начали матч: всe было видно, интенсивность у нас была нулевая. Думаю, что только из‑за этого. Настрой был.

    Валерий Георгиевич Карпин сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», – сказал Миронов.

    • «Ростов» проиграл 1-й тайм со счетом 0:2.
    • Команда осталась в таблице 11-й.
    • Карпин ранее тренировал «Спартак».

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2023 00:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2805

      serglider 13 ноября, 08:09

      А смысл бегать? Ростов, как перевалочная база тасуют состав, так что люди не успевают сыграться и наладить взаимопонимание на поле))) И у Карпуши есть такой бзик, чуть что игрока сразу выставляет на продажу из команды. То есть игроки должны его бояться... а за страх еще никто хорошо не делал свою работу

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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 07:32

      Валера перед игрой наверное нужно какие то нужные слова говорить и правильный состав ставить

      1
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 13 ноября, 02:21

      Карпуша ,как всегда в своем стиле.... Он конечно не Лобановский ,у того и Динамо Киев и Сборная задавала тон.....
      Ну что прощаю Валеру,как земляку,так то ,что он в дурацкие времена. попал...
      И кого бы не поставили на его место...что Ростов,что сборная -это место ,,расстрельное,,

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