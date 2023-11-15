Карпин ответил, заслуженно ли Месси получил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».
– Удивились ли вы, что «Золотой мяч» отдали Месси? Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира.
– Всего-то выиграл чемпионат мира. Ваше мнение – должен был выиграть Эрлинг Холанл, для кого-то – Месси. Для меня – Месси.
- Месси в прошлом году стал чемпионом мира.
- Летом Лео сменил «ПСЖ» на «Интер Майами».
- Контракт с американцами действует до 2025 года.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Спорт-Экспресс»