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    Карпин ответил, заслуженно ли Месси получил «Золотой мяч»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

    – Удивились ли вы, что «Золотой мяч» отдали Месси? Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира.

    – Всего-то выиграл чемпионат мира. Ваше мнение – должен был выиграть Эрлинг Холанл, для кого-то – Месси. Для меня – Месси.

    • Месси в прошлом году стал чемпионом мира.
    • Летом Лео сменил «ПСЖ» на «Интер Майами».
    • Контракт с американцами действует до 2025 года.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2023 17:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      _lubitel_ 15 ноября, 19:26

      Авторы, исправьте "Холанл"

      0
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      Рейтинг: +1430

      САНЁК17 > _lubitel_ 15 ноября, 21:52

      Наберут по объявлению, потом за них просим поправить ошибки

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