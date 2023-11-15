Карпин ответил, заслуженно ли Месси получил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

– Удивились ли вы, что «Золотой мяч» отдали Месси? Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира.

– Всего-то выиграл чемпионат мира. Ваше мнение – должен был выиграть Эрлинг Холанл, для кого-то – Месси. Для меня – Месси.

Месси в прошлом году стал чемпионом мира.

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