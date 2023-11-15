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    • Стало известно, кто будет вратарем сборной России в матче с Кубой

    Стало известно, кто будет вратарем сборной России в матче с Кубой

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о ситуации с голкиперами перед товарищеским матчем с Кубой.

    «Как бригада на этом сборе? Провели всего две тренировки. Первая была больше восстановительная. Сегодня была более цельная. Всe нормально – в рабочем режиме.

    Илья Лантратов быстро всe освоил. Артуру Нигматуллину было отправлено видео после вызова в сборную, где объяснялось, в каком направлении начинать атаку. Он приехал и был готов к этому.

    Кто будет играть с Кубой? Это будет зависеть от разных факторов. От количества замен. Если будет неограниченное количество замен, то будет два вратаря. Скорее всего, с Кубой будет играть Матвей Сафонов», – сказал Кафанов.

    • Игра в Волгограде состоится 20 ноября.
    • Россия отстранена от официальных матчей.
    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.11.2023 15:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 15 ноября, 19:12

      Лантротов с запасом сейчас второй вратарь в стране, но пиарят до сих пор чувака, который не знает, что такое барбершоп

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