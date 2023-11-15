Стало известно, кто будет вратарем сборной России в матче с Кубой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о ситуации с голкиперами перед товарищеским матчем с Кубой.

«Как бригада на этом сборе? Провели всего две тренировки. Первая была больше восстановительная. Сегодня была более цельная. Всe нормально – в рабочем режиме.

Илья Лантратов быстро всe освоил. Артуру Нигматуллину было отправлено видео после вызова в сборную, где объяснялось, в каком направлении начинать атаку. Он приехал и был готов к этому.

Кто будет играть с Кубой? Это будет зависеть от разных факторов. От количества замен. Если будет неограниченное количество замен, то будет два вратаря. Скорее всего, с Кубой будет играть Матвей Сафонов», – сказал Кафанов.

Игра в Волгограде состоится 20 ноября.

Россия отстранена от официальных матчей.

Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?