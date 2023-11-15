В сборной России ответили, почему не вызывают Хайкина из Норвегии – дело в политике

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему в команду не вызван трехкратный чемпион Норвегии Никита Хайкин.

«Причина простая. Мы общаемся. Никита хочет в сборную России. Клуб не запрещает. Есть такая вероятность, что он может потерять место работы. Мы переживаем за него», – сказал Кафанов.