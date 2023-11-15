В сборной России ответили, почему не вызывают Хайкина из Норвегии – дело в политике

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему в команду не вызван трехкратный чемпион Норвегии Никита Хайкин.
«Причина простая. Мы общаемся. Никита хочет в сборную России. Клуб не запрещает. Есть такая вероятность, что он может потерять место работы. Мы переживаем за него», – сказал Кафанов.
- На прошлой неделе «Буде-Глимт» оформил 3-е чемпионство с Хайкиным.
- В этом сезоне у Никиты 27 матчей в чемпионате, 34 пропущенных гола.
- 20 ноября Россия сыграет товарищеский матч с Кубой.
Источник: «Чемпионат»