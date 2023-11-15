Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • В сборной России ответили, почему не вызывают Хайкина из Норвегии – дело в политике

    В сборной России ответили, почему не вызывают Хайкина из Норвегии – дело в политике

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему в команду не вызван трехкратный чемпион Норвегии Никита Хайкин.

    «Причина простая. Мы общаемся. Никита хочет в сборную России. Клуб не запрещает. Есть такая вероятность, что он может потерять место работы. Мы переживаем за него», – сказал Кафанов.

    • На прошлой неделе «Буде-Глимт» оформил 3-е чемпионство с Хайкиным.
    • В этом сезоне у Никиты 27 матчей в чемпионате, 34 пропущенных гола.
    • 20 ноября Россия сыграет товарищеский матч с Кубой.

    Новости по теме
    Назначен судья на матч Россия – Куба 2
    «Basta, amigos!»: сборная России анонсировала матч с Кубой 9
    В Медиалиге оценили возможность проведения матча со сборной России 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2023 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+