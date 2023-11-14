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    • Мостовой озвучил критерии для команды, которую он готов тренировать

    Мостовой озвучил критерии для команды, которую он готов тренировать

    Экс-спартаковец Александр Мостовой рассказал, где он согласится работать главным тренером.

    «В каком-нибудь московском клубе. Из РПЛ? Конечно! Не просто так я играл в футбол 25 лет. Кому-то надо начинать с низов, кому-то – нет.

    Те, кто никогда в футбол не играли, с чего начинают? Их вообще близко к стадиону не нужно подпускать (смеется)», – заявил Мостовой.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.
    • Ари позвал Мостового на тренерский просмотр в Бразилию, но тот отказался.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.11.2023 23:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 15 ноября, 11:45

      Чем больше он говорит , тем больше сомнений в его психическом состоянии.
      Отыграл 15 лет в Европе в заштатных командах , а гонору выше крыши.
      Теже Канчельскис, Аленичев и Шалимов в более сильных командах играли , титулы брали , но так себя не ведут.
      Глупый нарцисс.

      0
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      Рейтинг: +12194

      ivany4 15 ноября, 11:10

      Ну вот "нарцисс" и распустился! А запах...

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      Рейтинг: +269

      Купа Купыч 15 ноября, 09:50

      Все-таки он ***.

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      Рейтинг: +914

      lejnin 15 ноября, 09:15

      Интересно, на какую команду он намекает? В Спартак его не позовут, после всех тонн дерьма, что он про клуб наговорил. ЦСКА довольно разборчив в тренерах (Олич, наверное, единственное исключение, когда 100% попадание мимо), он им не подойдёт. Остаются Локо и Динамо - кто из них тот везунчик, кого хочет облагодетельствовать "Царь всея футбола" своим присутствием ))

      1
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      Рейтинг: +6020

      neim 15 ноября, 03:43

      Идиот !

      2
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 > neim 15 ноября, 08:30

      Ну почему, идиот? Если Абаскаль что то там старается показать и иногда показывает, то уж на данном уровне Мостовой спокойно может находиться.

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      Рейтинг: +914

      lejnin > SLADE2019 15 ноября, 09:12

      Мостовой не сможет находится на уровне Абаскаля. Во-первых, образования нет. А когда получит образование - не будет тренерского опыта, который у Абаскаля уже имеется. Во-вторых, Мост слишком эгоистичный и самовлюблённый, чтобы быть хоршим тренером. Хорошие тренеры учатся всю жизнь, тот же Сёмин не раз говорил, что даже если уже не тренирует, если уже возраст, всё равно следит за другими тренерами, читает соответствующую литературу и т.д. А Мост - "чему меня могут научить? я 100500 лет в футболе, ничего нового не придумали" (с). Так что да, комментатор выше прав, Мост просто не очень умный человек с завышенным самомнением.

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