Мостовой озвучил критерии для команды, которую он готов тренировать

Экс-спартаковец Александр Мостовой рассказал, где он согласится работать главным тренером.

«В каком-нибудь московском клубе. Из РПЛ? Конечно! Не просто так я играл в футбол 25 лет. Кому-то надо начинать с низов, кому-то – нет.

Те, кто никогда в футбол не играли, с чего начинают? Их вообще близко к стадиону не нужно подпускать (смеется)», – заявил Мостовой.