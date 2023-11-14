Мостовой озвучил критерии для команды, которую он готов тренировать

Чем больше он говорит , тем больше сомнений в его психическом состоянии.
Отыграл 15 лет в Европе в заштатных командах , а гонору выше крыши.
Теже Канчельскис, Аленичев и Шалимов в более сильных командах играли , титулы брали , но так себя не ведут.
Глупый нарцисс.
Экс-спартаковец Александр Мостовой рассказал, где он согласится работать главным тренером.
«В каком-нибудь московском клубе. Из РПЛ? Конечно! Не просто так я играл в футбол 25 лет. Кому-то надо начинать с низов, кому-то – нет.
Те, кто никогда в футбол не играли, с чего начинают? Их вообще близко к стадиону не нужно подпускать (смеется)», – заявил Мостовой.