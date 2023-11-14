Мостового позвали на тренерский просмотр в Бразилию

Экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари готов рассмотреть вариант с трудоустройством Александра Мостового.

Бывший форвард является президентом бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе».

«Готов ли я назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды? Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию. Я помню его, но как он будет работать тренером – большой вопрос для меня.

Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит ее в будущем.

На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером. В любом случае я приглашаю всех россиян к себе!» – заявил Ари.