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    Мостового позвали на тренерский просмотр в Бразилию

    Экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари готов рассмотреть вариант с трудоустройством Александра Мостового.

    Бывший форвард является президентом бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе».

    «Готов ли я назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды? Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию. Я помню его, но как он будет работать тренером – большой вопрос для меня.

    Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит ее в будущем.

    На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером. В любом случае я приглашаю всех россиян к себе!» – заявил Ари.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.11.2023 18:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 18:43

      Вы друг друга стоите , два пздбла !

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