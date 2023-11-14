Мостовой ответил на предложение пройти тренерский просмотр в Бразилии

Александр Мостовой рассказал, заинтересовало ли его предложение Ари.

Экс-форвард «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» пригласил Мостового на тренерский просмотр в его бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе».

«Ари – молодец! Спасибо ему, что помнит и уважает людей, которые хорошо играли в футбол (смеeтся).

Но я воспринял это как шутку, когда узнал, что команда играет в третьем или четвeртом дивизионе Бразилии.

В моeм возрасте дальние перелeты уже опасны», – заявил Мостовой.