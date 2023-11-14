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    • Мостовой ответил на предложение пройти тренерский просмотр в Бразилии

    Мостовой ответил на предложение пройти тренерский просмотр в Бразилии

    Александр Мостовой рассказал, заинтересовало ли его предложение Ари.

    Экс-форвард «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» пригласил Мостового на тренерский просмотр в его бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе».

    «Ари – молодец! Спасибо ему, что помнит и уважает людей, которые хорошо играли в футбол (смеeтся).

    Но я воспринял это как шутку, когда узнал, что команда играет в третьем или четвeртом дивизионе Бразилии.

    В моeм возрасте дальние перелeты уже опасны», – заявил Мостовой.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2023 19:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1415

      Krics 14 ноября, 21:35

      Не трогать Санька,Барса и Реал стоят в очереди за царьком,жаль перелеты опасны, а РПЛ не принимает команды из недружественных стран под своё крыло,ихмо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25391

      bset 14 ноября, 20:12

      Тысяча и один способ соскочить с реальной работы и остаться в истории легендарным тренером лишь на словах

      2
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