Мостовой ответил на предложение пройти тренерский просмотр в Бразилии

Александр Мостовой рассказал, заинтересовало ли его предложение Ари.
Экс-форвард «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» пригласил Мостового на тренерский просмотр в его бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе».
«Ари – молодец! Спасибо ему, что помнит и уважает людей, которые хорошо играли в футбол (смеeтся).
Но я воспринял это как шутку, когда узнал, что команда играет в третьем или четвeртом дивизионе Бразилии.
В моeм возрасте дальние перелeты уже опасны», – заявил Мостовой.
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Процесс обучения стартовал в августе.
Источник: «Чемпионат»