Мостовой: «Вратари уже боятся Угальде»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру форварда команды Манфреда Угальде.
«Успехи «Спартака» в последние месяцы напрямую связаны с результативной игрой Угальде. Человек реализует каждый момент, что позволяет команде играть с преимуществом в счете.
Угальде обладает инстинктом убийцы – важнейшим качеством для хорошего нападающего. Думаю, вратари соперников «Спартака» его уже боятся», – сказал Мостовой.
- Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.
- Игрок в РПЛ год.
- «Спартак» идет в таблице 3-м.
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