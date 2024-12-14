Мостовой: «Вратари уже боятся Угальде»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру форварда команды Манфреда Угальде.

«Успехи «Спартака» в последние месяцы напрямую связаны с результативной игрой Угальде. Человек реализует каждый момент, что позволяет команде играть с преимуществом в счете.

Угальде обладает инстинктом убийцы – важнейшим качеством для хорошего нападающего. Думаю, вратари соперников «Спартака» его уже боятся», – сказал Мостовой.

Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.

Игрок в РПЛ год.

«Спартак» идет в таблице 3-м.

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