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    Мостовой: «Вратари уже боятся Угальде»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру форварда команды Манфреда Угальде.

    «Успехи «Спартака» в последние месяцы напрямую связаны с результативной игрой Угальде. Человек реализует каждый момент, что позволяет команде играть с преимуществом в счете.

    Угальде обладает инстинктом убийцы – важнейшим качеством для хорошего нападающего. Думаю, вратари соперников «Спартака» его уже боятся», – сказал Мостовой.

    • Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.
    • Игрок в РПЛ год.
    • «Спартак» идет в таблице 3-м.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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