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  • Василий Березуцкий – о развитии футбола в России: «Мы все время будем отставать»

Василий Березуцкий – о развитии футбола в России: «Мы все время будем отставать»

14 ноября 2023, 21:58
4

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий объяснил, почему у российского футбола нет перспектив.

– Есть мнение: пока есть бан, надо развивать РПЛ, надо делать сильнее лигу, чтобы игроки, чтобы лига развивалась, чтобы была конкурентной.

В неконкурентной среде ты ничего развивать не можешь.

– Почему в неконкурентной среде?

– Ты можешь что-то хорошо, но маловероятно. Мы сейчас об этом говорим, как будто бы до этого ничего не было. А до этого кто мешал это развивать?

– Ты сам говоришь: было развитие российского футбола, когда выигрывали еврокубки.

– Было развитие, когда была конкуренция. Не было лимита на легионеров. Приезжали большие футболисты, которые по меркам европейских чемпионатов были вполне себе конкурентоспособны. Они могли стать лидерами любой команды.

Мы видим победы ЦСКА, «Зенита», какие футболисты там были, какие деньги тратились. А сейчас, к сожалению, мы этого не можем. Невозможно. И уровень футболистов слишком слабый. И количество футболистов, которые соответствуют уровню, очень мало.

Эта конкурентная среда должна быть по всей России. Тогда это возможно. А сейчас мы все время будем отставать. Мы и так-то, в принципе, отставали.

Закрыться может страна, обладающая громаднейшей инфраструктурой везде, не только в одном городе.

– Инфраструктура есть футбольная в России после ЧМ-2018. Мне кажется, она довольно приличная.

– Давай посмотрим на эту ситуацию. Где ты видел детей, которые выходят на эту инфраструктуру? Ты имеешь ввиду 10 стадионов построили?

– Есть стадионы, базы, поля и так далее.

– У детей что построено?

– Они же тренируются. Сколько академий сейчас есть в России разных.

Мы все равно проигрываем. И по количеству людей, которые выпускаются за год, и по количеству этих объектов, по количеству инфраструктуры, по качеству тренерскому, по качеству футбольного уровня – мы везде проигрываем. Мы всем проигрываем, на самом деле.

– Есть же дети и юноши, которые сейчас тренируются и развиваются. Как им быть? Они же должны сделать первые шаги.

– К сожалению, да, выбора нету.

– Можно взять пример закрытых лиг – МЛС и НХЛ. Они же как-то развиваются. Разве пока бан, то нельзя развивать внутри лигу?

– Смотри. Возьми Испанию. Восемь лиг с большим количеством команд. У нас этого нет, у нас страна особо сильно это не позволяет. Количество этих команд, у которых есть уровень, чтобы расти, и количество футболистов, должно быть большое.

Средних футболистов должно быть много, для того, чтобы индивидуальный талант вырос. Чтобы он в этой среде стал лучше, чем те средние. А у нас нет такого количества средних футболистов.

У нас, к сожалению, объем качественных футболистов очень маленький. В такой среде очень тяжело расти. Это для мальчиков в Москве, более-менее в Питере возможно, в Краснодаре. И то, в Краснодаре проблемы такие же, как и везде – не с кем играть, им надо постоянно куда-то летать.

Представляешь, молодые ребята вместо того, чтобы играть две игры в неделю, куда-то летят, с кем-то играют. Это должно быть на территории всей страны.

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Россия. Премьер-лига Россия Березуцкий Василий
Комментарии (4)
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Таврида
1699990510
"Мы видим победы ЦСКА, «Зенита», какие футболисты там были, какие деньги тратились. А сейчас, к сожалению, мы этого не можем." До этого :"Футбол пусть будет по деньгам маленьким, пусть в нем не будет много денег." То есть логика Васи: "Когда есть деньги хорошо когда их нет". Березуцкому не дают покоя мемуары Кличко "Как за три месяца из героя нации превратиться в долбо@ба"?
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Кронштадт65
1699990823
что же он когда играл помалкивал. эту падлу всему научили в этой стране. а он козел серит. просто тварь
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шахта Заполярная
1699993108
В какое дерьмо превратился, а может он им и был раньше, но умело скрывал, потому , что столовался в России, а когда стало не вкусно, то взял нас рал на стол где питался и удрал. А случись какая то заваруха в Испании, куда побежит, ясен пень, он же "россиянин".
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1700004817
Ну я хз почему сток хейта, но в России не все города развиты, ту же Московскую область взять , куда сходить вечером ? Посиделки в кафешках и фитнесу, просто фантастика. Народ хмурый ходит.Президент ток о Москве Питере и Южные регионы заботится. Тупо все в Москву валят за деньгами как тут копейки платят.
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