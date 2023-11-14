Василий Березуцкий – о развитии футбола в России: «Мы все время будем отставать»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий объяснил, почему у российского футбола нет перспектив.

Бывший футболист живет в Испании и не собирается возвращаться в Россию.

Он посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам и отказаться от государственных денег в российском футболе.

– Есть мнение: пока есть бан, надо развивать РПЛ, надо делать сильнее лигу, чтобы игроки, чтобы лига развивалась, чтобы была конкурентной.

– В неконкурентной среде ты ничего развивать не можешь.

– Почему в неконкурентной среде?

– Ты можешь что-то хорошо, но маловероятно. Мы сейчас об этом говорим, как будто бы до этого ничего не было. А до этого кто мешал это развивать?

– Ты сам говоришь: было развитие российского футбола, когда выигрывали еврокубки.

– Было развитие, когда была конкуренция. Не было лимита на легионеров. Приезжали большие футболисты, которые по меркам европейских чемпионатов были вполне себе конкурентоспособны. Они могли стать лидерами любой команды.

Мы видим победы ЦСКА, «Зенита», какие футболисты там были, какие деньги тратились. А сейчас, к сожалению, мы этого не можем. Невозможно. И уровень футболистов слишком слабый. И количество футболистов, которые соответствуют уровню, очень мало.

Эта конкурентная среда должна быть по всей России. Тогда это возможно. А сейчас мы все время будем отставать. Мы и так-то, в принципе, отставали.

Закрыться может страна, обладающая громаднейшей инфраструктурой везде, не только в одном городе.

– Инфраструктура есть футбольная в России после ЧМ-2018. Мне кажется, она довольно приличная.

– Давай посмотрим на эту ситуацию. Где ты видел детей, которые выходят на эту инфраструктуру? Ты имеешь ввиду 10 стадионов построили?

– Есть стадионы, базы, поля и так далее.

– У детей что построено?

– Они же тренируются. Сколько академий сейчас есть в России разных.

– Мы все равно проигрываем. И по количеству людей, которые выпускаются за год, и по количеству этих объектов, по количеству инфраструктуры, по качеству тренерскому, по качеству футбольного уровня – мы везде проигрываем. Мы всем проигрываем, на самом деле.

– Есть же дети и юноши, которые сейчас тренируются и развиваются. Как им быть? Они же должны сделать первые шаги.

– К сожалению, да, выбора нету.

– Можно взять пример закрытых лиг – МЛС и НХЛ. Они же как-то развиваются. Разве пока бан, то нельзя развивать внутри лигу?

– Смотри. Возьми Испанию. Восемь лиг с большим количеством команд. У нас этого нет, у нас страна особо сильно это не позволяет. Количество этих команд, у которых есть уровень, чтобы расти, и количество футболистов, должно быть большое.

Средних футболистов должно быть много, для того, чтобы индивидуальный талант вырос. Чтобы он в этой среде стал лучше, чем те средние. А у нас нет такого количества средних футболистов.

У нас, к сожалению, объем качественных футболистов очень маленький. В такой среде очень тяжело расти. Это для мальчиков в Москве, более-менее в Питере возможно, в Краснодаре. И то, в Краснодаре проблемы такие же, как и везде – не с кем играть, им надо постоянно куда-то летать.

Представляешь, молодые ребята вместо того, чтобы играть две игры в неделю, куда-то летят, с кем-то играют. Это должно быть на территории всей страны.