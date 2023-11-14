Василий Березуцкий ответил, общается ли он с братом Алексеем, живущим в России

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал об отношениях в своей семье.

Бывший футболист живет в Испании и не собирается возвращаться в Россию.

Он посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам и отказаться от государственных денег в российском футболе.

«Брат сейчас в Москве. В последний раз мы виделись с Лeхой в Дубае. Периодически пересекаемся, разговариваем. Мы же братья, близнецы.

С родителями по телефону общаюсь, периодически виделись, когда я летал. Сейчас опять увижусь. Придумываю какие-то варианты, и мы встречаемся или где-то в Европе, или в Дубае, в Турции, в Москве», – сказал Березуцкий.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?