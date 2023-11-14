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    • Василий Березуцкий ответил, общается ли он с братом Алексеем, живущим в России

    Василий Березуцкий ответил, общается ли он с братом Алексеем, живущим в России

    Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал об отношениях в своей семье.

    «Брат сейчас в Москве. В последний раз мы виделись с Лeхой в Дубае. Периодически пересекаемся, разговариваем. Мы же братья, близнецы.

    С родителями по телефону общаюсь, периодически виделись, когда я летал. Сейчас опять увижусь. Придумываю какие-то варианты, и мы встречаемся или где-то в Европе, или в Дубае, в Турции, в Москве», – сказал Березуцкий.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    14.11.2023 17:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      Вася-Рогов-google 15 ноября, 18:21

      Никогда не нравились Березуцкие, как футболисты, но после интервью, Василия зауважал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Вася-Рогов-google 15 ноября, 18:20

      Сколько тут кастрюль собралось))). Если у человека есть своё мнение, то он Человек, а не тупое стадо коим многие тут являются

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Данила Багров > Вася-Рогов-google 23 часа назад

      В таком случае вали из страны тоже. Можешь к **** в США свалить, к ним там хорошо относятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Дед Саша 15 ноября, 15:19

      Кто такой березуцкий?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Ваниша 15 ноября, 13:42

      Нормальный парень... со своим мнением.
      Что в этом плохого...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Дед Саша > Ваниша 15 ноября, 15:20

      ..засунь своё мнение ему в очко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5369

      Каратель 15 ноября, 08:14

      Берёза и есть береза

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Georgy-Gappoev-vkontakte 15 ноября, 07:35

      Как был тупым кабинетом, так и остаётся

      3
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      Рейтинг: +15

      John Milton > Georgy-Gappoev-vkontakte 15 ноября, 12:55

      Он никогда тупым не был

      2
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      Рейтинг: +20

      Алексей-К-google > John Milton 15 ноября, 17:56

      Ну умным его тоже не назовёшь. Точное определение... Деревянный))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Amorphis 14 ноября, 22:02

      А Исинбаева не с ним в одном номере?)

      2
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