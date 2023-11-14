Семин отреагировал на слова агента Хвичи о его вкладе в прогресс грузинского вингера

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал высказывание Нукри Ревишвили в свой адрес.

Агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии заявил, что именно Семин раскрыл футболиста, а не Леонид Слуцкий, позднее работавший с ним в «Рубине».

«Приятно, что агент Хвичи отметил мою работу в развитии игрока. Приятно такое слышать.

Я также обязательно отметил бы селекционера, который работал в «Локомотиве», Виктора Тищенко. Он много раз смотрел матчи Кварацхелии и настоятельно рекомендовал руководству клуба взять его в команду», – сказал Семин.