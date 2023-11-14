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    • Семин отреагировал на слова агента Хвичи о его вкладе в прогресс грузинского вингера

    Семин отреагировал на слова агента Хвичи о его вкладе в прогресс грузинского вингера

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал высказывание Нукри Ревишвили в свой адрес.

    Агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии заявил, что именно Семин раскрыл футболиста, а не Леонид Слуцкий, позднее работавший с ним в «Рубине».

    «Приятно, что агент Хвичи отметил мою работу в развитии игрока. Приятно такое слышать.

    Я также обязательно отметил бы селекционера, который работал в «Локомотиве», Виктора Тищенко. Он много раз смотрел матчи Кварацхелии и настоятельно рекомендовал руководству клуба взять его в команду», – сказал Семин.

    • Хвича выступал за «Локо» во второй половине сезона-2018/19.
    • Руководство столичного клуба не выкупило Кварацхелию, вследствие чего тот оказался в «Рубине».
    • Летом 2022 года грузинский игрок присоединился к «Наполи».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2023 15:15
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