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    • Губерниев ответил Березуцкому, призвавшему всех спортсменов уезжать из России

    Губерниев ответил Березуцкому, призвавшему всех спортсменов уезжать из России

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Почему Березуцкий сам в свое время не уехал, чтобы развиваться? Да, он реализовал себя в клубе, стал обладателем Кубка УЕФА и неплохо играл в сборной. Но на игрока такого уровня мне было бы интересно посмотреть, как он реализует себя в топ-чемпионате.

    Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо?

    И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть Березуцкого в «Барселоне», – заявил Губерниев.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sport24

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    14.11.2023 13:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      Владимир-Ершов-google 11 часов назад

      Да там все просто,вася мячи подносил бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Max-Mir-google 15 ноября, 17:47

      Так Берёза и уехал в Испанию, и в Барселону непременно явится, так что обладатель ТЭФИ может иметь удовольствие наблюдать за Василием на трибунах Ноу Камп и наслаждаться моментом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11970

      alp 14 ноября, 16:34

      дерево бабки свои спасает..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31936

      JTherry 14 ноября, 16:30

      "было бы интересно посмотреть Березуцкого в Барселоне..."
      ...а разве "дубы" нужны были в Барсе..? Береза и в РПЛ не очень то "творил", постоянно был под огнем критиков, а в Испании полы бы подметал и бутсы чистил игрокам перед матчами...)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ильдар-нуреев-yandex 14 ноября, 16:12

      Сам то понял, что сказал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 14 ноября, 15:35

      Если бы наши спортсмены могли играть в футбол сильнее чем зарубежные, они бы давно были в ведущих клубах европы, да и не только в ведущих( пример Кузяев), а так как они сиволапые, играют у нас приклоняясь перед смазными из бразилии, скоро будут одни Ю.Американцы в составах российских командах, так же как работают, у нас таджики, узбеки, казахи и тд

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      Рейтинг: +6739

      fakeid 14 ноября, 14:29

      один березуцкий в барселоне уже был: чигринский называется. прогнали меньше чем через год.

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > fakeid 14 ноября, 15:28

      дэбил он и в питере дебил

      0
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      Рейтинг: +6739

      fakeid > Suvorov71 14 ноября, 16:25

      ты собрался в питер? не надо, сиди в своей тульской помойке и воняй там.

      0
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      Рейтинг: +3829

      serppion 14 ноября, 14:16


      Губошлеп кто у нас? Ведущий спортлото, конферанс на концерте, шут гороховый и шоумен. Он несостоявшийся спортсмен и хреновый комментатор. Он нулевой авторитет во всех видах спорта: футболе, лыжах, биатлоне...
      Теперь начал мораль читать заслуженному мастеру спорта. Глупая Моська залаяла на Слона.
      Губошлеп стал затычкой для всякой бочки. Надоел!

      0
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 14 ноября, 14:13

      Бред психически больного.

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      Рейтинг: +51

      baggio80 14 ноября, 14:13

      Я скажу больше у всех наших нынешних футболистов талант только один как заработать денег в нашем чемпионате и все им футбол как игра нахрен не нужен тут только заработок и не как не игра для людей и сами не хотят развиваться просто за чем когда и так платят и не плохо платят

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