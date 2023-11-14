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  • Губерниев ответил Березуцкому, призвавшему всех спортсменов уезжать из России

Губерниев ответил Березуцкому, призвавшему всех спортсменов уезжать из России

14 ноября 2023, 13:50
11

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Почему Березуцкий сам в свое время не уехал, чтобы развиваться? Да, он реализовал себя в клубе, стал обладателем Кубка УЕФА и неплохо играл в сборной. Но на игрока такого уровня мне было бы интересно посмотреть, как он реализует себя в топ-чемпионате.

Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо?

И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть Березуцкого в «Барселоне», – заявил Губерниев.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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ilichkadr
1699959524
"было бы интересно посмотреть Березуцкого в «Барселоне»"? Кто бы его туда взял?
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Давид59
1699959908
Сразу видно. Губер - человек далёкий от футбола. У братьев был талант. Но для уровня РПЛ. Не более.
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baggio80
1699960396
Я скажу больше у всех наших нынешних футболистов талант только один как заработать денег в нашем чемпионате и все им футбол как игра нахрен не нужен тут только заработок и не как не игра для людей и сами не хотят развиваться просто за чем когда и так платят и не плохо платят
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NewLife
1699960417
Бред психически больного.
Ответить
serppion
1699960586
Губошлеп кто у нас? Ведущий спортлото, конферанс на концерте, шут гороховый и шоумен. Он несостоявшийся спортсмен и хреновый комментатор. Он нулевой авторитет во всех видах спорта: футболе, лыжах, биатлоне... Теперь начал мораль читать заслуженному мастеру спорта. Глупая Моська залаяла на Слона. Губошлеп стал затычкой для всякой бочки. Надоел!
Ответить
ильдар-нуреев-yandex
1699967537
Сам то понял, что сказал?
Ответить
JTherry
1699968627
"было бы интересно посмотреть Березуцкого в Барселоне..." ...а разве "дубы" нужны были в Барсе..? Береза и в РПЛ не очень то "творил", постоянно был под огнем критиков, а в Испании полы бы подметал и бутсы чистил игрокам перед матчами...)
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alp
1699968881
дерево бабки свои спасает..
Ответить
Max-Mir-google
1700059620
Так Берёза и уехал в Испанию, и в Барселону непременно явится, так что обладатель ТЭФИ может иметь удовольствие наблюдать за Василием на трибунах Ноу Камп и наслаждаться моментом.
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Владимир-Ершов-google
1700144069
Да там все просто,вася мячи подносил бы
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