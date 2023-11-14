Шалимов рассказал, за счет чего «Краснодар» лидирует в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Игорь Шалимов рассказал об изменениях в игре «Краснодара», которые позволили команде стать лидером чемпионата страны.

«Открытие чемпионата – это «Краснодар». «Зенит» пять лет был на первом месте с неплохим отрывом. А сейчас «Краснодар» – лидер после первого круга и на два очка опережает «Зенит». Состав у «Краснодара» хороший, надо отметить селекцию, надо отметить российский треугольник в середине, который очень хорошо выглядит. «Краснодар» стал более прагматичным, теперь команда чувствует себя более комфортно без мяча. Когда мячом владеет соперник, «Краснодар» может спокойно действовать в позиционной обороне, терпеть. Одно поражение за первый круг – это достижение», – сказал Шалимов.