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    Шалимов рассказал, за счет чего «Краснодар» лидирует в РПЛ

    Бывший нападающий сборной России Игорь Шалимов рассказал об изменениях в игре «Краснодара», которые позволили команде стать лидером чемпионата страны.

    «Открытие чемпионата – это «Краснодар». «Зенит» пять лет был на первом месте с неплохим отрывом. А сейчас «Краснодар» – лидер после первого круга и на два очка опережает «Зенит». Состав у «Краснодара» хороший, надо отметить селекцию, надо отметить российский треугольник в середине, который очень хорошо выглядит. «Краснодар» стал более прагматичным, теперь команда чувствует себя более комфортно без мяча. Когда мячом владеет соперник, «Краснодар» может спокойно действовать в позиционной обороне, терпеть. Одно поражение за первый круг – это достижение», – сказал Шалимов.

    • После 15 туров РПЛ «Краснодар» идет на первом месте с 32 очками.
    • «Зенит» занимает вторую строчку с 30 очками.
    • Шалимов возглавлял «Краснодар» в 2016–2018 годах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.11.2023 07:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 09:34

      Да все просто! Сперцян и Кордоба тянут Краснодар! Не будь их и Ивич не особо отличился бы!

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > TIMOTHY 14 ноября, 10:25

      Да ты "кладезь ума".
      А не будь Вендела и Барриоса, где Зенит был бы ?
      Промеса в Спартаке ?
      Тюкавина и Бальбуэна в Динамо ?
      Чалова и Файзуллаева в ЦСКА ?
      Голова думать должна , а не быть предметом для ношения бейсболки.

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > Алексей З 14 ноября, 11:02

      Ты чего нападаешь на меня?) Я шалимову ответил,чтобы он не умничал!) Открыл Америку бездарь,А что не так что-ли!?

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