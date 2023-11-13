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    • Мостовой жестко раскритиковал Песьякова: «Зачем разыгрывать мяч через вратаря? Выбей его и стой закури сигаретку»

    Мостовой жестко раскритиковал Песьякова: «Зачем разыгрывать мяч через вратаря? Выбей его и стой закури сигаретку»

    Александр Мостовой рассказал, что его взбесило в матче 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1).

    – Не могу молчать, меня просто бесят эти вратарские ошибки. Это просто… Зачем это делать? Ну, выбей ты этот мяч!

    Кто-то мне говорит, что это тренерская установка. Ну, какой тренер? У тебя своя голова на плечах есть! Я играл всю жизнь в футбол и не понимаю, как так можно.

    Ладно бы это было в первый раз, но этих привозов было очень много. Что вы разыгрываете? Выбил и стой отдыхай. В тот момент, когда «Ростов» дал фору в два мяча с этой грубой ошибкой – всe.

    Привоз Песьякова – это просто фора. Ну, зачем? Потом же кусаешь локти из-за этих моментов.

    – Карпин всегда ссылался на то, что играющий вратарь – это европейский стандарт. Как Эдерсон в «Манчестер Сити».

    «Манчестер Сити» играет с вратарeм, когда в радиусе 15-20 метров нет футболистов соперника. Тогда вратарю можно, а когда соперник тебя прессингует и бежит на тебя, то кто будет играть?

    Выбей его и стой закури сигаретку, воду пей. Всегда есть какие-то отговорки, но это глупости просто.

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    Источник: Metaratings

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    13.11.2023 17:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1855

      balam 13 ноября, 23:10

      Пися туповат по природе.установки выполняет,как может

      0
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 13 ноября, 20:18

      Это последнее время стало нормой, что вратари больше выносят или отдают пас ногами, а не рукой - что для меня странно... У нас вон Максименко тоже чудил по полной с пасами сопернику - хорошо хоть обошлось, но раз на раз не приходится !!! (((

      0
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 13 ноября, 18:43

      Я куею от бывших звезд отечественного футбола.

      Один по имени Володька заставляет игрочков падать в штрафной при малейшем касании, т.е. симулировать. Другой по имени Сашка заставляет выбивать в аут и ни о чем не думать. 3аепися! Так победим!

      5
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      Рейтинг: +15058

      playsh 13 ноября, 18:16

      Абаскаль уже,похоже,Селихова от этой беды отучает...

      3
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      Рейтинг: +31936

      JTherry > playsh 13 ноября, 20:04

      кто бы Макси отучил от этой бредятины, играть ногами он не умеет, постоянно играет на грани, его прессингуют в каждом матче, а он играет с высоко поднятой головой, изображая хз какого нападающего... каждый раз, когда пас идет в сторону ворот, ждешь, что он совершит "косяк Сели" или "писюковину"...

      3
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 17:51

      Есть такой в КС Ваня Ломаев , который не меньше Песьякова "привозил", в один момент Осинькину это надоело и он зачехлил Ваню, дал время подумать.
      Похоже Карпина всё устраивает , раз Песьяков бессменный.

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 17:45

      Писю надо проверить на детекторе лжи. Этот бывший хряк явно играл за сви ней. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL > ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 19:19

      Так и Валера из бывших,вот они и сгоняли договорняк на двоих поросей со своими свинами бывшими! Валера постоянно ставит его в ворота а тот когда надо выручает когда надо пропускает

      5
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD 13 ноября, 17:39

      В провальных матчах с Сочи и КС он Ф(-2) в каждой игре сделал, и как с гуся вода - на всё по#ер

      6
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 13 ноября, 17:37

      "Я играл всю жизнь в футбол" )) Ключевая вводная. Царь Царевьевич не возмущается , а радуется. И не победе спартака , а неудаче более состоявшегося бывшего друга.

      9
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