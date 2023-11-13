Мостовой жестко раскритиковал Песьякова: «Зачем разыгрывать мяч через вратаря? Выбей его и стой закури сигаретку»

Александр Мостовой рассказал, что его взбесило в матче 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1).

– Не могу молчать, меня просто бесят эти вратарские ошибки. Это просто… Зачем это делать? Ну, выбей ты этот мяч!

Кто-то мне говорит, что это тренерская установка. Ну, какой тренер? У тебя своя голова на плечах есть! Я играл всю жизнь в футбол и не понимаю, как так можно.

Ладно бы это было в первый раз, но этих привозов было очень много. Что вы разыгрываете? Выбил и стой отдыхай. В тот момент, когда «Ростов» дал фору в два мяча с этой грубой ошибкой – всe.

Привоз Песьякова – это просто фора. Ну, зачем? Потом же кусаешь локти из-за этих моментов.

– Карпин всегда ссылался на то, что играющий вратарь – это европейский стандарт. Как Эдерсон в «Манчестер Сити».

– «Манчестер Сити» играет с вратарeм, когда в радиусе 15-20 метров нет футболистов соперника. Тогда вратарю можно, а когда соперник тебя прессингует и бежит на тебя, то кто будет играть?

Выбей его и стой закури сигаретку, воду пей. Всегда есть какие-то отговорки, но это глупости просто.