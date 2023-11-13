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  • Мостовой жестко раскритиковал Песьякова: «Зачем разыгрывать мяч через вратаря? Выбей его и стой закури сигаретку»

Мостовой жестко раскритиковал Песьякова: «Зачем разыгрывать мяч через вратаря? Выбей его и стой закури сигаретку»

13 ноября 2023, 17:05
7

Александр Мостовой рассказал, что его взбесило в матче 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1).

– Не могу молчать, меня просто бесят эти вратарские ошибки. Это просто… Зачем это делать? Ну, выбей ты этот мяч!

Кто-то мне говорит, что это тренерская установка. Ну, какой тренер? У тебя своя голова на плечах есть! Я играл всю жизнь в футбол и не понимаю, как так можно.

Ладно бы это было в первый раз, но этих привозов было очень много. Что вы разыгрываете? Выбил и стой отдыхай. В тот момент, когда «Ростов» дал фору в два мяча с этой грубой ошибкой – всe.

Привоз Песьякова – это просто фора. Ну, зачем? Потом же кусаешь локти из-за этих моментов.

– Карпин всегда ссылался на то, что играющий вратарь – это европейский стандарт. Как Эдерсон в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» играет с вратарeм, когда в радиусе 15-20 метров нет футболистов соперника. Тогда вратарю можно, а когда соперник тебя прессингует и бежит на тебя, то кто будет играть?

Выбей его и стой закури сигаретку, воду пей. Всегда есть какие-то отговорки, но это глупости просто.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Песьяков Сергей Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Цугундeр
1699886249
"Я играл всю жизнь в футбол" )) Ключевая вводная. Царь Царевьевич не возмущается , а радуется. И не победе спартака , а неудаче более состоявшегося бывшего друга.
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MaxRnD
1699886378
В провальных матчах с Сочи и КС он Ф(-2) в каждой игре сделал, и как с гуся вода - на всё по#ер
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Plyash
1699888593
Абаскаль уже,похоже,Селихова от этой беды отучает...
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vladik12
1699890236
Я куею от бывших звезд отечественного футбола. Один по имени Володька заставляет игрочков падать в штрафной при малейшем касании, т.е. симулировать. Другой по имени Сашка заставляет выбивать в аут и ни о чем не думать. 3аепися! Так победим!
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VVM1964
1699895926
Это последнее время стало нормой, что вратари больше выносят или отдают пас ногами, а не рукой - что для меня странно... У нас вон Максименко тоже чудил по полной с пасами сопернику - хорошо хоть обошлось, но раз на раз не приходится !!! (((
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balam
1699906224
Пися туповат по природе.установки выполняет,как может
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