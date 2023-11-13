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    • Уткин отреагировал на слова Родригао о способности «Зенита» дойти до 1/4 финала ЛЧ

    Уткин отреагировал на слова Родригао о способности «Зенита» дойти до 1/4 финала ЛЧ

    Бывший комментатор Василий Уткин прокомментировал высказывание защитника «Зенита» Родригао о силе петербургской команды.

    «Родригао говорит, что нынешний «Зенит», если б играл в Лиге Чемпионов, точно вышел бы из группы и наверняка был бы в 1/4 [финала].

    Я вот не понимаю: чего мелочиться? Надо говорить: до финала дошли бы точно! Точно!!! Все равно ведь не проверишь, а звучит красиво», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» после 1-го круга РПЛ занимает 2-е место, отставая на 2 очка от «Краснодара».
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    13.11.2023 16:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15058

      playsh 15 ноября, 12:10

      Родригао ляпнул,словно в лужу пёрнул...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      Alemann 13 ноября, 19:09

      Это свиноподобное еще портит воздух?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 13 ноября, 18:33

      Задригао - шут. Шелудиые в РПЛ из 15 игр уже слили три и еще в трех унесли ноги. Единственное ваше достоинство по сравнению с еврофутболом это зарплаты.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +372

      Strig 13 ноября, 18:12

      Ха... зенит... не смешите...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 13 ноября, 17:45

      Не отреагировал , а среагировал. Как утка. Моментально , и зелёненьким.
      Ну , или как асоциальный элемент с предыдущим комментарием. С жёлтеньким.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1538

      Дубина 13 ноября, 17:21

      Кто то уже с помойных говорил такие слова!
      Арг кажется какой то при Манчине вроде или при цыгане-бороне))

      А итог законное последнее место и смех на всю страну!!
      Тут было бы тоже самое!!
      Сережка посмеялся бы и сказал все нормально.для аль-бзянита ЛЧ не важна мы идем дальше!!!

      6
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