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  • Уткин отреагировал на слова Родригао о способности «Зенита» дойти до 1/4 финала ЛЧ

Уткин отреагировал на слова Родригао о способности «Зенита» дойти до 1/4 финала ЛЧ

13 ноября 2023, 16:53
6

Бывший комментатор Василий Уткин прокомментировал высказывание защитника «Зенита» Родригао о силе петербургской команды.

«Родригао говорит, что нынешний «Зенит», если б играл в Лиге Чемпионов, точно вышел бы из группы и наверняка был бы в 1/4 [финала].

Я вот не понимаю: чего мелочиться? Надо говорить: до финала дошли бы точно! Точно!!! Все равно ведь не проверишь, а звучит красиво», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • «Зенит» после 1-го круга РПЛ занимает 2-е место, отставая на 2 очка от «Краснодара».
  • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Родригао Уткин Василий
Комментарии (6)
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Дубина
1699885299
Кто то уже с помойных говорил такие слова! Арг кажется какой то при Манчине вроде или при цыгане-бороне)) А итог законное последнее место и смех на всю страну!! Тут было бы тоже самое!! Сережка посмеялся бы и сказал все нормально.для аль-бзянита ЛЧ не важна мы идем дальше!!!
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Цугундeр
1699886720
Не отреагировал , а среагировал. Как утка. Моментально , и зелёненьким. Ну , или как асоциальный элемент с предыдущим комментарием. С жёлтеньким.
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Strig
1699888345
Ха... зенит... не смешите...
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NewLife
1699889635
Задригао - шут. Шелудиые в РПЛ из 15 игр уже слили три и еще в трех унесли ноги. Единственное ваше достоинство по сравнению с еврофутболом это зарплаты.
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Alemann
1699891787
Это свиноподобное еще портит воздух?
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Plyash
1700039425
Родригао ляпнул,словно в лужу пёрнул...
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