Уткин отреагировал на слова Родригао о способности «Зенита» дойти до 1/4 финала ЛЧ

Бывший комментатор Василий Уткин прокомментировал высказывание защитника «Зенита» Родригао о силе петербургской команды.

«Родригао говорит, что нынешний «Зенит», если б играл в Лиге Чемпионов, точно вышел бы из группы и наверняка был бы в 1/4 [финала].

Я вот не понимаю: чего мелочиться? Надо говорить: до финала дошли бы точно! Точно!!! Все равно ведь не проверишь, а звучит красиво», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Зенит» после 1-го круга РПЛ занимает 2-е место, отставая на 2 очка от «Краснодара».

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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