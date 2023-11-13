Родригао рассказал, какого результата «Зенит» мог бы добиться в Лиге чемпионов

Даже не читая бреда этой родриги, он после примочки Шамара пол года лечил сотрясение головы ( мозг не обнаружили) скажу что почетное четвертое место из четырех участников. Не важно, но за то стабильно.
Защитник «Зенита» Родригао дал ответ на вопрос, чего бы добился нынешний состав петербургской команды в Лиге чемпионов.
«Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.
Боролся бы «Зенит» за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», – сказал Родригао.
- «Зенит» после первого круга РПЛ занимает второе место, отставая на два очка от «Краснодара».
- С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.