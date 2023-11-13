Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Родригао рассказал, какого результата «Зенит» мог бы добиться в Лиге чемпионов

    Родригао рассказал, какого результата «Зенит» мог бы добиться в Лиге чемпионов

    Защитник «Зенита» Родригао дал ответ на вопрос, чего бы добился нынешний состав петербургской команды в Лиге чемпионов.

    «Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.

    Боролся бы «Зенит» за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», – сказал Родригао.

    • «Зенит» после первого круга РПЛ занимает второе место, отставая на два очка от «Краснодара».
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

    Новости по теме
    Семак высказался о будущем Ренана в «Зените» 8
    Семак ответил на вопрос о работе за границей 3
    Семак подвел итоги первого круга РПЛ для «Зенита» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2023 12:16
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 13 ноября, 17:35

      Даже не читая бреда этой родриги, он после примочки Шамара пол года лечил сотрясение головы ( мозг не обнаружили) скажу что почетное четвертое место из четырех участников. Не важно, но за то стабильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 13 ноября, 15:07

      Стыдно за хрячьё - дешёвок и истеричек !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 13 ноября, 14:27

      Во как победа над никакущим Ростовом делает свиноту более о.уевшими , чем обычно .
      То что они только чужие поражение "помнят" - было известно давно ...... Не ну до чего мерзотная скотина !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Айболид 13 ноября, 14:31

      Голова болит, главное что не вонючая как питерская помойка

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Петр C. > Айболид 13 ноября, 14:50

      соси болт , пародия на человека

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Петр C. 13 ноября, 14:52

      Тебе помогает?
      :)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 13 ноября, 14:25

      Ну тут и коментировать не стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -55

      Скай 13 ноября, 14:01

      бЗдинитец смог бы, как обычно, последнее место в группе и обратно в БО м ЖА тню поскуливать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Скай 13 ноября, 17:12

      Вы сколько раз в ЛЧ играли, хотя бы с начала 2000х?
      Вы там вообще только позорили РФПЛ и РПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -55

      Скай > Питерский князь 14 ноября, 13:17

      ну, ежели ты имеешь в виду Спартак, так бЗинитец рад бы так "опозориться", шесть побед в шести матчах в группе, но, у него хватает
      силенок только на то что бы занять последнее место в группе и реально позорить Российский футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1962

      Спартач80 13 ноября, 13:45

      Что - то слабо он, вы уже, на словах правда опять же, в полуфинале играли=))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22488

      Cleaner > Спартач80 13 ноября, 14:23

      Спартак на словах Лигу Европы выигрывал! Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Cleaner 13 ноября, 17:08

      Срамтак на словах готов взять межгалактический кубок.
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +770

      Baggio1986 13 ноября, 13:45

      Если только на игровой приставке...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1962

      Спартач80 > Baggio1986 13 ноября, 13:46

      Приставка сгорит со смеху=)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 13 ноября, 13:25

      лучше бы помолчал за умного сошёл мы все давно и не раз видели, как команда тренеришки Семака играет в ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 13 ноября, 13:14

      Очередной раз бы обосрался и у Семака не стоит задача хорошо выступить в ЛЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр 13 ноября, 13:08

      Хороший вброс от президента клуба через Родригао. Бешенство от конкурентов смешит.)

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+