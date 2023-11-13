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  • Родригао рассказал, какого результата «Зенит» мог бы добиться в Лиге чемпионов

Родригао рассказал, какого результата «Зенит» мог бы добиться в Лиге чемпионов

13 ноября 2023, 12:16
7

Защитник «Зенита» Родригао дал ответ на вопрос, чего бы добился нынешний состав петербургской команды в Лиге чемпионов.

«Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.

Боролся бы «Зенит» за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», – сказал Родригао.

  • «Зенит» после первого круга РПЛ занимает второе место, отставая на два очка от «Краснодара».
  • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Родригао
Комментарии (7)
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Дядя Серёжа
1699867844
...мы бы точно играли в 1/4 финала... Тебе Миллер премию не даст за такой слабый прогноз.... Абы да кабы.... Тьфу.
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Цугундeр
1699870094
Хороший вброс от президента клуба через Родригао. Бешенство от конкурентов смешит.)
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Skull_Boy
1699870448
Очередной раз бы обосрался и у Семака не стоит задача хорошо выступить в ЛЧ
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Garrincha58
1699871149
лучше бы помолчал за умного сошёл мы все давно и не раз видели, как команда тренеришки Семака играет в ЛЧ
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Baggio1986
1699872311
Если только на игровой приставке...
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шахта Заполярная
1699886132
Даже не читая бреда этой родриги, он после примочки Шамара пол года лечил сотрясение головы ( мозг не обнаружили) скажу что почетное четвертое место из четырех участников. Не важно, но за то стабильно.
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