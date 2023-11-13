Родригао рассказал, какого результата «Зенит» мог бы добиться в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Родригао дал ответ на вопрос, чего бы добился нынешний состав петербургской команды в Лиге чемпионов.
«Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.
Боролся бы «Зенит» за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», – сказал Родригао.
- «Зенит» после первого круга РПЛ занимает второе место, отставая на два очка от «Краснодара».
- С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.
Источник: «РБ Спорт»