Тухель рассказал, на что готов ради перехода Мбаппе в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель порассуждал о возможной покупке форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Он сказал, что готов съездить за французом на велосипеде, если такой переход состоится.

«Хочу ли я подписать Мбаппе? Очевидно, что да. Килиан необыкновенный. Он очень умен, он знает, чего хочет, и если ему этого не дают, то он знает, почему.

У нас хорошие отношения. Если он захочет перейти [в «Баварию»], я заберу его на велосипеде. Но не думаю, что это реально», – заявил Тухель.

В этом сезоне Мбаппе забил 15 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.

Следующим летом нападающий станет свободным агентом, если не продлит контракт с «ПСЖ».

Тухель работал с 24-летним игроком в парижском клубе.

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