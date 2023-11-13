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    • Тухель рассказал, на что готов ради перехода Мбаппе в «Баварию»

    Тухель рассказал, на что готов ради перехода Мбаппе в «Баварию»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель порассуждал о возможной покупке форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Он сказал, что готов съездить за французом на велосипеде, если такой переход состоится.

    «Хочу ли я подписать Мбаппе? Очевидно, что да. Килиан необыкновенный. Он очень умен, он знает, чего хочет, и если ему этого не дают, то он знает, почему.

    У нас хорошие отношения. Если он захочет перейти [в «Баварию»], я заберу его на велосипеде. Но не думаю, что это реально», – заявил Тухель.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 15 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Следующим летом нападающий станет свободным агентом, если не продлит контракт с «ПСЖ».
    • Тухель работал с 24-летним игроком в парижском клубе.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Bayern & Germany

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    13.11.2023 16:00
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