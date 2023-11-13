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    • Вера из «Оренбурга» сделал выбор между РПЛ и Саудовской Аравией

    Вера из «Оренбурга» сделал выбор между РПЛ и Саудовской Аравией

    Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопросы о возможной смене команды.

    «Я слышал про разговоры о «Локомотиве», слышал про Саудовскую Аравию, но все эти обсуждения происходят между клубами.

    Готов ли сделать следующий шаг? Всегда хорошо, когда есть развитие, но сейчас я думаю о том, как могу помочь клубу, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались.

    Могу уйти? Может быть, но все зависит от желания «Оренбурга».

    Саудовская Аравия или Россия? Говорил со своим агентом, хотел бы продолжить в России, но все зависит от клубов», – сказал Вера.

    • Аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года после перехода из «Лануса».
    • На счету игрока 45 матчей за команду, 3 гола и 9 результативных передач.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Metaratings

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    13.11.2023 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Mitchell 14 ноября, 11:52

      Зачем клуб оренбург собирается продать такого игрока веру итак она в плачевно турнирном положении. В ФНЛ что ли хотят вернуться. Я против такой сделки.Продают самого лучшего игрока.

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      Рейтинг: +269

      Купа Купыч 13 ноября, 14:37

      Я ли, не я ли, она в одеял. Посмотрел его игру с Динамо, ЛОКО точно не. нужен.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Купа Купыч 13 ноября, 15:00

      Немного поправил бы ваши акценты.
      Посмотрел игру ЛОКО с Ахматом и зачем им Вера , вместо кого и куда ставить ?

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