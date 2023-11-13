Вера из «Оренбурга» сделал выбор между РПЛ и Саудовской Аравией

Зачем клуб оренбург собирается продать такого игрока веру итак она в плачевно турнирном положении. В ФНЛ что ли хотят вернуться. Я против такой сделки.Продают самого лучшего игрока.
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопросы о возможной смене команды.
«Я слышал про разговоры о «Локомотиве», слышал про Саудовскую Аравию, но все эти обсуждения происходят между клубами.
Готов ли сделать следующий шаг? Всегда хорошо, когда есть развитие, но сейчас я думаю о том, как могу помочь клубу, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались.
Могу уйти? Может быть, но все зависит от желания «Оренбурга».
Саудовская Аравия или Россия? Говорил со своим агентом, хотел бы продолжить в России, но все зависит от клубов», – сказал Вера.
- Аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года после перехода из «Лануса».
- На счету игрока 45 матчей за команду, 3 гола и 9 результативных передач.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?