Вера из «Оренбурга» сделал выбор между РПЛ и Саудовской Аравией

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопросы о возможной смене команды.

«Я слышал про разговоры о «Локомотиве», слышал про Саудовскую Аравию, но все эти обсуждения происходят между клубами.

Готов ли сделать следующий шаг? Всегда хорошо, когда есть развитие, но сейчас я думаю о том, как могу помочь клубу, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались.

Могу уйти? Может быть, но все зависит от желания «Оренбурга».

Саудовская Аравия или Россия? Говорил со своим агентом, хотел бы продолжить в России, но все зависит от клубов», – сказал Вера.

Аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года после перехода из «Лануса».

На счету игрока 45 матчей за команду, 3 гола и 9 результативных передач.

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