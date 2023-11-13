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    Капитан «Ростова» назвал причину поражения от «Спартака»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов сказал, что его команда в начале гостевого матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) играла не так, как следует, из-за неправильного настроя.

    «Вышли не с тем настроем. Не так бежали, прессинговали. Защитники «Спартака» успевали поднять голову и играть в диагонали. Когда мы прессингуем в полную силу, на 100–150 процентов, защитники не успевают поднять голову. Здесь у них все проходило, очень просто мы давали им выйти из обороны. На второй тайм был план, что нужно добавить в агрессии, прессинге, атаке. Мы добавили, но, чтобы выигрывать или играть вничью, нужно весь матч проводить так, как 25–30 минут второго тайма», – сказал Глебов.

    • У «Спартака» голы забили Игнатов на 4-й минуте и Промес – на 15-й. У «Ростова» Осипенко на 81-й реализовал пенальти.
    • Московский клуб находится на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.
    • «Ростов» завершил первый круг 11-м с 17 очками.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2023 13:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13

      полиграф-шариков-google 13 ноября, 18:13

      да, свинорылым всегда было нелегко играть с Ростовом, но поросятам нужны очки

      1
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 16:02

      Игру слили, вот и всё.

      1
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 15:01

      Теперь до конца жизни будут от счастья плисать питарские болелы, срамтак в кое-то веке победил.

      1
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 13 ноября, 14:49

      Быстрые два гола конечно повлияли на настроение Ростова но с другой стороны времени на то чтобы изменить ситуацию было достаточно.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 14:33

      Лукавит.
      Вы прессинговали , но Спартак в скорости не проигрывал и поэтому легко выходил из под него, забивая голы и создавая моменты.
      Второй тайм , в плодь до пенальти, Спартак вёл о контролировал игру. Ростов только подавал на Колю , а капитан лупил с 27-30 м по воробьям.
      После пенальти , вы ухватились за шанс , а спартаковцы сели психологически. Но даже в эти минуты Соболев и Мозес могли всё решить , а у Ростова навал и всё.

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      Рейтинг: +159

      ViktorMG1953 > Алексей З 13 ноября, 14:45

      Совершенно верно. Мозеса выпустили совершенно напрасно. Психология это важно, но кто быстрее двигается, тот и имеет преимущество. Во втором тайме Ростов стал двигаться быстрее.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > ViktorMG1953 13 ноября, 14:52

      Пораньше надо было Зину менять , Мозеса вообще не выпускать, Пруцев легко ещё 15 минут пробегал.
      Что касается быстроты , то Спартак игра по счёту и только несчастный случай с 11 метровым изменил сюжет.
      Всё справедливо , результат закономерен.

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