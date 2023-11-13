Капитан «Ростова» назвал причину поражения от «Спартака»

Капитан «Ростова» Данил Глебов сказал, что его команда в начале гостевого матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) играла не так, как следует, из-за неправильного настроя.

«Вышли не с тем настроем. Не так бежали, прессинговали. Защитники «Спартака» успевали поднять голову и играть в диагонали. Когда мы прессингуем в полную силу, на 100–150 процентов, защитники не успевают поднять голову. Здесь у них все проходило, очень просто мы давали им выйти из обороны. На второй тайм был план, что нужно добавить в агрессии, прессинге, атаке. Мы добавили, но, чтобы выигрывать или играть вничью, нужно весь матч проводить так, как 25–30 минут второго тайма», – сказал Глебов.

У «Спартака» голы забили Игнатов на 4-й минуте и Промес – на 15-й. У «Ростова» Осипенко на 81-й реализовал пенальти.

Московский клуб находится на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.

«Ростов» завершил первый круг 11-м с 17 очками.

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