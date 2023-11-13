Булыкин назвал результат, которого «Динамо» нужно добиться до зимнего перерыва

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил итоги выступления столичного клуба в первом круге РПЛ.

«Динамо» завершило первый круг на третьем месте, но там очень плотная группа – с третьего по седьмое. Команды разделяет одно очко. Нужно смотреть, как все эти клубы выступят в оставшихся трех турах до зимнего перерыва. «Динамо» до этого момента нужно удержаться в тройке, тогда задача на первую часть сезона будет выполнена. У Лички ведь не было достаточного времени на подготовку.

Зимняя пауза будет очень важна для всех. Команды получат возможность подготовиться ко второй части сезона, где будут разыгрываться медали. Главной задачей для «Динамо» будет не провалить ее. На дистанции всего сезона главное – итог весенней части.

Нужно ли усиление состава «Динамо»? Если есть деньги, можно покупать игроков до бесконечности. Но я думаю, что в данной ситуации нужно сконцентрироваться на том, что есть. Новые футболисты далеко не всегда могут дать результат сразу после перехода, опять же, с игроком можно не угадать.

Все зависит от того, как ситуацию видят тренер и спортивный директор. У кого‑то, может быть, заканчивается контракт, у кого‑то травмы. Нужно быть внутри команды, чтобы это понимать. Но мы видим, что «Динамо» неплохо играет, идет в тройке после первого круга, поэтому зимой команде нужны максимум один‑два трансфера, хотя можно обойтись и без них, – сказал Булыкин.