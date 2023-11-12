Черчесов прокомментировал свой перформанс с шарфами «Локо» и «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своем шарф-перформансе на прошлой неделе.

«Принесли шарф «Локомотива». Я говорю: «Ребят, несолидно. Я и там играл, и там играл, работал. Давайте второй тоже». Перед игрой просил принести спартаковский шарф. Вот мне принесли [на второй тайм], и я его надел», – сказал Черчесов.