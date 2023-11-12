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    • Черчесов прокомментировал свой перформанс с шарфами «Локо» и «Спартака»

    Черчесов прокомментировал свой перформанс с шарфами «Локо» и «Спартака»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своем шарф-перформансе на прошлой неделе.

    «Принесли шарф «Локомотива». Я говорю: «Ребят, несолидно. Я и там играл, и там играл, работал. Давайте второй тоже». Перед игрой просил принести спартаковский шарф. Вот мне принесли [на второй тайм], и я его надел», – сказал Черчесов.

    • Тренер без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».
    • На этой неделе Черчесов вновь посетил домашний матч «Локомотива» – против «Ахмата» (2:1).
    • РПЛ ушла на 2-недельную паузу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2023 22:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 13 ноября, 15:16

      Не хотел никого обижать. А так дал понять что открыт для предложений.

      1
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      Рейтинг: +566

      vsolon 13 ноября, 08:00

      еще та проститутка......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2082

      Таврида 12 ноября, 23:24

      "Пока не решил кого заменять буду на тренерской скамье - Абаскаля или Галактионова" - сказал Черчесов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 12 ноября, 23:20

      запутался Саламыч

      1
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