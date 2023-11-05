Черчесов на матче «Локо» – «Спартак» надел шарф одной из команд

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

Встречу из VIP-ложи смотрит бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов. На нем шарф «Локомотива».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.

Черчесов уже не впервые в сезоне пришел на «РЖД Арену».

Он без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».

UPD. В начале второго тайма Черчесов надел помимо шарфа «Локомотива» шарф «Спартака».

Скриншоты трансляции телеканала «Матч Премьер»