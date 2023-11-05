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    • Черчесов на матче «Локо» – «Спартак» надел шарф одной из команд

    Черчесов на матче «Локо» – «Спартак» надел шарф одной из команд

    В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

    Встречу из VIP-ложи смотрит бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов. На нем шарф «Локомотива».

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
    • Черчесов уже не впервые в сезоне пришел на «РЖД Арену».
    • Он без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».

    UPD. В начале второго тайма Черчесов надел помимо шарфа «Локомотива» шарф «Спартака».

    Скриншоты трансляции телеканала «Матч Премьер»

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 19:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15030

      playsh 6 ноября, 14:12

      Двуликий Янус,не иначе.Уж не буду менять имя бога в древнеримской мифологии на предмет хорошо известного людского органа.Удачи всем.

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 20:41

      На халяву чё не повесить на шею) или хитрый ход) свиньёй ..)

      1
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      Рейтинг: +15030

      playsh > TIMOTHY 6 ноября, 14:15

      "Свиньёй" это не ход,это боевые порядки.А вод ход конём,это другое дело - вдруг пригласят...

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      Рейтинг: +1004

      Илья Егоров 5 ноября, 20:21

      Саламыч в Локо?

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      Рейтинг: +15030

      playsh > Илья Егоров 6 ноября, 14:12

      ???? Нет,конечно.

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