Черчесов на матче «Локо» – «Спартак» надел шарф одной из команд

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
Встречу из VIP-ложи смотрит бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов. На нем шарф «Локомотива».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
- Черчесов уже не впервые в сезоне пришел на «РЖД Арену».
- Он без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».
UPD. В начале второго тайма Черчесов надел помимо шарфа «Локомотива» шарф «Спартака».
Скриншоты трансляции телеканала «Матч Премьер»
Источник: «Бомбардир»