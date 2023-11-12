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    «Оренбург» отстранил игрока за «неподобающее поведение»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил об отстранении Кирилла Печенина.

    «Сейчас Печенин в сборной Беларуси. Причины перевода в молодeжку? Есть внутренние дела клуба. Если футболист ведeт себя неподобающим образом, то есть реакция клуба. Надеюсь, после его возвращения из сборной этот вопрос разрешится», – сказал Андреев.

    • 26-летний Печенин стоит 700 тысяч евро.
    • Защитник в команде почти 2 года.
    • В сезоне РПЛ у Печенина 6 матчей из 15.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2023 20:25
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