«Оренбург» отстранил игрока за «неподобающее поведение»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил об отстранении Кирилла Печенина.

«Сейчас Печенин в сборной Беларуси. Причины перевода в молодeжку? Есть внутренние дела клуба. Если футболист ведeт себя неподобающим образом, то есть реакция клуба. Надеюсь, после его возвращения из сборной этот вопрос разрешится», – сказал Андреев.

26-летний Печенин стоит 700 тысяч евро.

Защитник в команде почти 2 года.

В сезоне РПЛ у Печенина 6 матчей из 15.

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