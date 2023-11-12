Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Европейские специалисты оценили, кто сыграл лучше в матче «Гавр» – «Монако» – Кузяев или Головин

    Европейские специалисты оценили, кто сыграл лучше в матче «Гавр» – «Монако» – Кузяев или Головин

    Россияне Далер Кузяев и Александр Головин играли друг против друга в матче 12-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Монако» (0:0).

    Портал Sofascore выставил оценки игрокам за матч. Головин получил 7,7 балла, Кузяев – 7,4.

    • «Гавр» не реализовал пенальти в компенсированное время 2-го тайма.
    • Кузяева заменили на 90-й минуте, Головин провел весь матч.
    • Впереди у игроков поездка в Россию в сборную.

    Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

    Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?

    Новости по теме
    Стало известно, от какой суммы отказался Мбаппе, чтобы остаться в «ПСЖ»
    Стало известно, как «ПСЖ» собирается отговорить Мбаппе от перехода в «Реал» 4
    «ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт 3
    Источник: Sofascore

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2023 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+