Европейские специалисты оценили, кто сыграл лучше в матче «Гавр» – «Монако» – Кузяев или Головин

Россияне Далер Кузяев и Александр Головин играли друг против друга в матче 12-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Монако» (0:0).

Портал Sofascore выставил оценки игрокам за матч. Головин получил 7,7 балла, Кузяев – 7,4.

«Гавр» не реализовал пенальти в компенсированное время 2-го тайма.

Кузяева заменили на 90-й минуте, Головин провел весь матч.

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