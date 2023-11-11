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    • Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)

    Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)

    «Бавария» в 11-м туре Бундеслиги победила дома «Хайденхайм». У Гарри Кейна дубль. У Лероя Сане – ассистентский дубль.

    В другой встрече «Боруссия» Д уступила на выезде «Штутгарту».

    Германия. Бундеслига. 11-й тур

    Бавария – Хайденхайм – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 14; 2:0 – Кейн, 44; 2:1 – Кляйнденст, 67; 2:2 – Бесте, 70; 3:2 – Геррейру, 72; 4:2 – Чупо-Мотинг, 85.

    Штутгарт – Боруссия Д – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фуллкруг, 36; 1:1 – Ундав, 42; 2:1 – Гирасси, 83 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: Фюрих, 11 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 19:36
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