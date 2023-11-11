Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)

«Бавария» в 11-м туре Бундеслиги победила дома «Хайденхайм». У Гарри Кейна дубль. У Лероя Сане – ассистентский дубль.

В другой встрече «Боруссия» Д уступила на выезде «Штутгарту».

Германия. Бундеслига. 11-й тур

Бавария – Хайденхайм – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 14; 2:0 – Кейн, 44; 2:1 – Кляйнденст, 67; 2:2 – Бесте, 70; 3:2 – Геррейру, 72; 4:2 – Чупо-Мотинг, 85.

Штутгарт – Боруссия Д – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Фуллкруг, 36; 1:1 – Ундав, 42; 2:1 – Гирасси, 83 (с пенальти).

Незабитые пенальти: Фюрих, 11 – нет.

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