Президент «Реала» Перес сделал заявление о судейском скандале с участием «Барселоны»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о так называемом «деле Негрейры».

Каталонцы платили бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.

Он получил более 7,5 млн евро за 17 лет.

В «Барсе» утверждали, что это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.

Клуб официально обвинили во взяточничестве. Ему грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков. Есть вероятность банкротства.

«Это ненормально, что человеку, занимающему вторую по важности должность в судейском комитете, было выплачено почти 8 миллионов евро...

И именно поэтому «Реал» выступил в этом деле в качестве обвинителя. Кроме того, именно поэтому мы признаны потерпевшей стороной.

Это крайне серьезное дело. Оно наносит ущерб имиджу испанского футбола. Неправильно пытаться оправдать что-то настолько серьезное, атакуя тех, кто пострадал от этого», – сказал Перес.