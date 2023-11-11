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    • Президент «Реала» Перес сделал заявление о судейском скандале с участием «Барселоны»

    Президент «Реала» Перес сделал заявление о судейском скандале с участием «Барселоны»

    Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о так называемом «деле Негрейры».

    • Каталонцы платили бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.
    • Он получил более 7,5 млн евро за 17 лет.
    • В «Барсе» утверждали, что это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.
    • Клуб официально обвинили во взяточничестве. Ему грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков. Есть вероятность банкротства.

    «Это ненормально, что человеку, занимающему вторую по важности должность в судейском комитете, было выплачено почти 8 миллионов евро...

    И именно поэтому «Реал» выступил в этом деле в качестве обвинителя. Кроме того, именно поэтому мы признаны потерпевшей стороной.

    Это крайне серьезное дело. Оно наносит ущерб имиджу испанского футбола. Неправильно пытаться оправдать что-то настолько серьезное, атакуя тех, кто пострадал от этого», – сказал Перес.

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    Источник: AS

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    11.11.2023 15:23
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