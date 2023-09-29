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  • «Барселона» может стать банкротом и прекратить существование (The Telegraph)

«Барселона» может стать банкротом и прекратить существование (The Telegraph)

29 сентября 2023, 08:24
8

«Барселону» официально обвинили во взяточничестве по «делу Негрейры».

  • «Барсе» грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.
  • Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Негрейре.
  • За 17 лет каталонцы перевели ему 7,5 млн евро якобы за консультационные услуги.

По информации The Telegraph, дело может дойти и до прекращения существования «Барселоны».

«В случае признания вины преступники получат от трeх до шести лет тюрьмы. Сама «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведeт к банкротству 124-летнего клуба», – говорится в материале The Telegraph.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (8)
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russkiisergei
1695965923
вот оно оказывается, как чемпионами становятся
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BarStep
1695968408
Каталония расплачивается за попытку отделиться от колонизаторов Мадрида
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JIEGEHDA
1695968807
Барселона не та в Еврокубках . Не приносит той пользы которую раньше давала Испании Каталония слишком сильно мешает Испании Барселона была одним из в Суперлиге Гейропа с Испанией решили по своему разобраться . Ну чтож посмотрим . В мире слишком много фанатов Барсы . И вряд-ли это пройдёт боком .
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JTherry
1695969133
Барсу обвиняют в совершении уголовного преступления - даче взятки, не исключен и политический мотив - попытка отделения Каталонии от Испании... в Ла Лиге будет не хватать сильной команды, поскольку Реалу больше некому составить конкуренцию, в Примере будет "царствовать" одна команда...
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Snek
1696029702
Снимут очки, оштрафуют и пальчиком пригрозят. Ювентус за договорняки не лишили официального статуса, а тут за какую-то фигню лишат.
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