Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» может стать банкротом и прекратить существование (The Telegraph)

    «Барселона» может стать банкротом и прекратить существование (The Telegraph)

    «Барселону» официально обвинили во взяточничестве по «делу Негрейры».

    • «Барсе» грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.
    • Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Негрейре.
    • За 17 лет каталонцы перевели ему 7,5 млн евро якобы за консультационные услуги.

    По информации The Telegraph, дело может дойти и до прекращения существования «Барселоны».

    «В случае признания вины преступники получат от трeх до шести лет тюрьмы. Сама «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведeт к банкротству 124-летнего клуба», – говорится в материале The Telegraph.

    Новости по теме
    «Барселона» – «Севилья»: прогноз на матч 8 тура чемпионата Испании, 29 сентября
    «Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов до официального приговора по «делу Негрейры» 2
    Хави отреагировал на обвинения «Барселоны» по «делу Негрейры»: клубу грозит вылет в Сегунду 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6369

      fakeid 1 час назад

      вчера: барселона проиграла суд зениту
      сегодня: барселона может прекратить существование

      происки газпрома, скажут хряки)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31242

      JTherry 1 час назад

      Барсу обвиняют в совершении уголовного преступления - даче взятки, не исключен и политический мотив - попытка отделения Каталонии от Испании... в Ла Лиге будет не хватать сильной команды, поскольку Реалу больше некому составить конкуренцию, в Примере будет "царствовать" одна команда...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16478

      Алексей З > JTherry 1 час назад

      Почему во всём видите политику , так проще ?
      Ювентус хнули в серию С без всякой политике, так и здесь , если докажут факт взятки ( это похоже на то ), в праве наказать и не надо делать упор на особое отношение к Католонии, перед законом все ровны.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10080

      САДЫЧОК > Алексей З 1 час назад

      Эти безумцы, когда не знают, в силу своей ущербности, сразу приплетают политику.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      JIEGEHDA 2 часа назад

      Барселона не та в Еврокубках . Не приносит той пользы которую раньше давала Испании
      Каталония слишком сильно мешает Испании
      Барселона была одним из в Суперлиге

      Гейропа с Испанией решили по своему разобраться . Ну чтож посмотрим . В мире слишком много фанатов Барсы . И вряд-ли это пройдёт боком .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8320

      BarStep 2 часа назад

      Каталония расплачивается за попытку отделиться от колонизаторов Мадрида

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1864

      Спартач80 2 часа назад

      Барселона переезжает в чемпионат России=)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      russkiisergei 2 часа назад

      вот оно оказывается, как чемпионами становятся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16478

      Алексей З > russkiisergei 1 час назад

      Это как вариант.
      Можно из одного клуба насажать в руководство Федерации, судейских комитетов .
      Много есть способов НЕ ЧЕСТНОЙ игры.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      russkiisergei > Алексей З 26 минут назад

      ты это про голубых с берегов невы?
      СОГЛАСЕН с тобой!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16478

      Алексей З > russkiisergei 10 минут назад

      Ну это же как на ладоне.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+