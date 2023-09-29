«Барселона» может стать банкротом и прекратить существование (The Telegraph)

«Барселону» официально обвинили во взяточничестве по «делу Негрейры».

«Барсе» грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков.

Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Негрейре.

За 17 лет каталонцы перевели ему 7,5 млн евро якобы за консультационные услуги.

По информации The Telegraph, дело может дойти и до прекращения существования «Барселоны».

«В случае признания вины преступники получат от трeх до шести лет тюрьмы. Сама «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведeт к банкротству 124-летнего клуба», – говорится в материале The Telegraph.