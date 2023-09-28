Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    «Барселону» официально обвинили во взяточничестве

    Суд рассматривает дело «Барселоны», которая на протяжении 17 лет платила бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.

    Каталонский клуб официально обвинили во взяточничестве. Это следует из заявления главы Следственного суда Барселоны Хоакина Агирре.

    Обвинения предъявлены Негрейре, его сыну, а также экс-президентам «Барсы» Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю.

    Marca пишет, что за взяточничество предусмотрено более серьезное наказание, чем за коррупционные преступления, в которых клуб подозревали ранее.

    • «Барселона» – действующий чемпион Примеры.
    • Клуб заплатил Негрейре 7,5 млн евро за 17 лет.
    • Каталонцы утверждали, что это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.

    Новости по теме
    «Барселоне» грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков 1
    Примера. «Реал» переиграл «Лас-Пальмас» (2:0) и опередил «Барсу»
    «Барселона» договорилась о выкупе игрока «Ман Сити» за 35 миллионов 5
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+