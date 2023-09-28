«Барселону» официально обвинили во взяточничестве

Суд рассматривает дело «Барселоны», которая на протяжении 17 лет платила бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.
Каталонский клуб официально обвинили во взяточничестве. Это следует из заявления главы Следственного суда Барселоны Хоакина Агирре.
Обвинения предъявлены Негрейре, его сыну, а также экс-президентам «Барсы» Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю.
Marca пишет, что за взяточничество предусмотрено более серьезное наказание, чем за коррупционные преступления, в которых клуб подозревали ранее.
- «Барселона» – действующий чемпион Примеры.
- Клуб заплатил Негрейре 7,5 млн евро за 17 лет.
- Каталонцы утверждали, что это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.
Источник: Marca