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    • Отец Луиса Диаса впервые прокомментировал освобождение из плена

    Отец Луиса Диаса впервые прокомментировал освобождение из плена

    Луис Мануэль Диас сделал заявление в связи со своим освобождением.

    • Мужчину похитила Армия национального освобождения. Это колумбийская леворадикальная группировка.
    • Отец футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса пробыл в заточении 12 дней.
    • Также злоумышленники похитили мать спортсмена, но через несколько часов ее отпустили.

    «Прошу моих горных братьев: давайте сложим оружие, давайте воспользуемся ручкой и блокнотом, давайте поработаем над тем, чтобы добиться этого. Колумбия – страна, в которой должен быть мир», – сказал Диас-старший.

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    Источник: Daily Mail

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    11.11.2023 14:54
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