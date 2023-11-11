Отец Луиса Диаса впервые прокомментировал освобождение из плена

Луис Мануэль Диас сделал заявление в связи со своим освобождением.

Мужчину похитила Армия национального освобождения. Это колумбийская леворадикальная группировка.

Отец футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса пробыл в заточении 12 дней.

Также злоумышленники похитили мать спортсмена, но через несколько часов ее отпустили.

«Прошу моих горных братьев: давайте сложим оружие, давайте воспользуемся ручкой и блокнотом, давайте поработаем над тем, чтобы добиться этого. Колумбия – страна, в которой должен быть мир», – сказал Диас-старший.