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    • «Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Тикнизян, Митай, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Ахмат»: Шелия, Челикович, Богосавац, Даниэль, Конате, Семенов, Камилу, Швец, Ильин, Тодорович, Харин.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив»«Ахмат»

    Локомотив-Ахмат смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 12:05
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