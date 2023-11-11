Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Тикнизян, Митай, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ахмат»: Шелия, Челикович, Богосавац, Даниэль, Конате, Семенов, Камилу, Швец, Ильин, Тодорович, Харин.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Ахмат»